Przyznany w październiku 2017 roku patent na "systemy, urządzenia i metody dostarczania energii z zastosowaniem nieprzytwierdzonych pojazdów autonomicznych" został opracowany przez siedmiu wynalazców i zgłoszony przez Amazon w połowie 2014 roku.

Zgodnie z założeniami projektu pozbawiony energii samochód elektryczny, niezdolny do dotarcia do najbliższej stacji ładującej mógłby uniknąć unieruchomienia dzięki interwencji drona. Ten doczepiałby się do dachu za pomocą specjalnej stacji dokującej i za jej pośrednictwem doładowywał pojazd w trakcie jazdy.

Dostępna komercyjnie technologia nie pozwala na efektywną realizację projektu porównywalnego z dostarczanym zdalnie powerbankiem dla samochodów. Amazon nie ujawnił jakichkolwiek prac nad samochodami elektrycznymi ani nad systemem dronów, które mogłyby służyć do ich doładowywania.