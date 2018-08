Redakcja Dziennik.pl

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Piasecznie złożył sprzeciw od wyroku nakazowego wydanego w dniu 25 lipca 2018 r. Zarządzeniem z dnia 8 sierpnia 2018 r. sprzeciw został przyjęty, co powoduje, że zgodnie z art. 506 § 3 kpk przedmiotowy wyrok nakazowy stracił moc, a sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych - poinformowała we wtorek PAP Samodzielna Sekcja Prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie.

Piotr N. został skazany za spowodowanie wypadku 5 października 2017 w Konstancinie-Jeziornie. Obrażenia odniosła wtedy 77-letnia kobieta. Sąd zobowiązał Piotra N. do zapłacenia 6 tys. zł grzywny, 10 tys. zł nawiązki dla pokrzywdzonej i opłacenia ponad 5 tys. zł kosztów sądowych. Prokuratura wniosła sprzeciw od tej decyzji.

- Prokurator wniósł sprzeciw z powodu rażącej niewspółmierności kary, z uwagi m.in. na to, że oskarżony w chwili zdarzenia nie miał aktualnego badania technicznego pojazdu, pojazd ten był technicznie niesprawny, nie miał nadto aktualnej ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego oraz od 30 czerwca 2009 r. Piotr N. miał zatrzymane w trybie administracyjnym prawo jazdy. Są to okoliczności, które wskazują, że Piotr N. przejawia lekceważący stosunek do obowiązujących przepisów drogowych i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. W tym stanie rzeczy orzeczenie wobec niego kary grzywny nie spełniłoby celów i funkcji kary - informował zastępca prokuratora rejonowego w Piasecznie prok. Karol Borchólski.

W sprawie N. stanowisko zajął także minister Zbigniew Ziobro, który w mediach społecznościowych podkreślił, że "wypadki się zdarzają, ale Polacy oczekują, że prawo będzie równe dla wszystkich bez względu na to, czy sprawca to osoba znana czy nie...".

Piotrowi N. grozi do trzech lat pozbawienia wolności.