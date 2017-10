Jak poinformował Adam Romanowicz z zespołu prasowego podlaskiej policji, ok. godz. 1 w nocy z soboty na niedzielę policyjny patrol zwrócił uwagę na samochód, który jechał z dużą prędkością lokalną drogą koło miejscowości Chojane-Stankowięta (gmina Kulesze Kościelne, powiat wysokomazowiecki).

Funkcjonariusze włączyli w radiowozie sygnały świetlne i dźwiękowe i podjęli pościg, ale kierowca golfa nie zatrzymywał się. Jak powiedział Romanowicz, po przejechaniu ok. 5 km, na zakręcie, gdzie kończyła się asfaltowa nawierzchnia i zaczynała błotnista droga gruntowa, kierowca prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem, który spadł ze skarpy do stawu.

Policjanci zdołali wybić tylną szybę w samochodzie zanurzonym w wodzie i wyciągnąć w ten sposób jednego z pasażerów. Przy wyciąganiu dwóch pozostałych mężczyzn pomogli im strażacy z Wysokiego Mazowieckiego.

Rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku Marcin Janowski powiedział, że gdy straż przybyła na miejsce, samochód był ok. 2 metrów od brzegu, z wody wystawał jedynie jego tył. Użyto wyciągarki, by auto znalazło się na brzegu, a potem specjalistycznego sprzętu do cięcia, by uwolnić dwie osoby, które wciąż były w środku.

Równolegle przyjechała karetka pogotowia, która przejęła akcję reanimacyjną. Mimo prób reanimacji, mężczyzn nie udało się uratować. Jak poinformowała policja, ofiary wypadku mają 19, 20 i 25 lat, są mieszkańcami pobliskich miejscowości. Sprawę bada prokuratura.