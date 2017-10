Zdaniem rozgłośni France-Info, której Najdovski udzielił wywiadu, aby ograniczyć liczbę samochodów we francuskiej stolicy, mer Paryża Anne Hidalgo - po ogłoszeniu zakazu używania pojazdów z silnikami Diesla wewnątrz obwodnicy Paryża (Bulwaru Peryferyjnego) od 2024 r. - chce zakazać także używania samochodów benzynowych od 2030 r.

- Zaplanowaliśmy to rozwiązanie, ponieważ goni nas czas - wyjaśnił Najdovski, dodając, że planowana jest też długoterminowa strategia, która zmniejszy emisję gazów cieplarnianych". Paryż, podobnie jak Kopenhaga i Berlin, zobowiązał się w 2015 r. podczas paryskiego szczytu klimatycznego COP21 do tego, by "ślad węglowy Francji był w 2050 roku neutralny.

Rozgłośnia przypomina, że dyskusje na temat zakazu dla samochodów z silnikiem spalinowym trwają od dłuższego czasu. Odnotowuje też, że obecnie ponad 60 proc. Paryżan nie posiada samochodu.

Miasto - podkreśla - France-Info, stawia na samochody elektryczne oraz na rozwój transportu publicznego. Rozgłośnia nadmienia, że zanieczyszczenie powietrza we Francji jest trzecią najczęstszą przyczyną śmierci w tym kraju.

- Kiedy zwrócimy uwagę na mnożące się ekstremalne zjawiska klimatyczne, to uświadamiamy sobie, że obowiązkiem władz miasta jest podjęcie działań, które sprostają temu wyzwaniu - podkreślił Najdovski.

Merostwa poszczególnych dzielnic Paryża mają omówić ten problem, a także ogólny plan ochrony klimatu miasta w dniach 5-6 listopada. Rada Paryża zorganizuje następnie debatę na ten temat około 20 listopada.