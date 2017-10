Robert Lewandowski po zwycięskim meczu polskiej reprezentacji z Czarnogórą i awansie na mistrzostwa świata w Rosji wrócił do Niemiec. A tam czekała na niego niespodzianka. Polski napastnik Bayrenu Monachium razem z kolegami z drużyny pojawili się w Ingolstadt, mateczniku Audi.

Po zwiedzaniu fabryki aut niemiecki producent postawił przed klubem z Bawarii nowe samochody. Piłkarze mogli wybierać z całej gamy marki (z ponad 50 modeli). Najczęściej decydowali się na najbardziej sportowe auta ze znaczkiem RS.

Nowe Audi RS 6 Avant performance wybrali Robert Lewandowski, Thiago Alcantara, Jerome Boateng, Sven Ulreich i Mats Hummels / Audi / Audi Sports Communicatio

Robert Lewandowski odebrał kluczyki do Audi RS 6 Avant performance. Polak wybrał lakier czarny Mythos metalik (Mythosschwarz Metallic). Swój nowy samochód służbowy zaparkuje obok błękitnego Bentleya Continental GT Speed Convertible wartego ponad 1,2 mln zł.

Czołowy napastnik reprezentacji biało-czerwonych nie będzie narzekać na brak emocji w "rodzinnym kombi" :) Audi RS 6 Avant performance to najdziksza i najmocniejsza odmiana tego modelu. Silnik 4.0 TFSI V8 biturbo generuje aż 605 KM (to o 45 KM więcej niż zwykłe RS 6 Avant) i maksymalny moment obrotowy 700 Nm, który dzięki funkcji overboost może być chwilowo zwiększony nawet do 750 Nm.

Robert Lewandowski / Audi / Audi Sports Communicatio

Auto od 0 do 100 km/h katapultuje w 3,7 sekundy. To w porównaniu z modelem bazowym RS, o 0,2 sekundy szybciej. By przyspieszyć od 0 do 200 km/h, potrzebuje jedynie 12,1 sekundy, czyli 1,4 sekundy mniej niż "zwykłe" modele RS.

Audi RS 6 Avant performance / Audi

Stworzony dla tego auta specjalny pakiet RS Dynamic Plus przesuwa granicę maksymalnej prędkości z 250 do nawet 305 km/h. Poza tym w zestawie są jeszcze hamulce ceramiczne, dynamiczny układ kierowniczy, napęd quattro ze sportowym mechanizmem różnicowym, zawieszenie sportowe RS plus z Dynamic Ride Control (DRC) i reflektory Audi Matrix LED.

W Polsce RS 6 Avant performance kosztuje od 824 tys. zł, ale najczęściej sprzedają się wersje wzbogacone o dodatki - wówczas cena lekko mija granicę miliona zł.

Audi RS 6 Avant performance / Audi

Dla porównania pod maską Bentleya pracuje 6-litrowy silnik W12, wspomagany dwiema turbosprężarkami. Jednostka rozwija moc 642 KM oraz 840 Nm. Auto jest zaliczane do najszybszych kabrioletów świata - od zera do 100 km/h przyspiesza w 4,3 sekundy i rozpędzi się do 328 km/h. Jednak mimo większe mocy ekskluzywny kabriolet przegrywa (przynajmniej na papierze) w sprincie do setki z Audi (to zasługa mniejszej masy; zastosowania aluminium w konstrukcji).

Robert Lewandowski i bentley continental GT speed convertible / AutoClub Warsaw

Poza Robertem Lewandowskim Audi RS 6 Avant performance wybrali także Thiago Alcantara, Jerome Boateng, Sven Ulreich i Mats Hummels. Audi SQ7 TDI odjechali m.in. Thomas Müller i Franck Ribery. Nowy w Bayernie Felix Götze dostał kluczyki do Audi A3 Sportback. Trener Jupp Heynckes jeździ szybkim i mocnym SUV-em - Audi SQ5.

Audi RS 6 Avant performance / Audi

Przy tej okazji setki fanów i pracowników fabryki Audi mogło zobaczyć z bliska swoich idoli i zdobyć ich autografy. Tłum powitał Roberta Lewandowskiego i spółkę owacjami.

W tym roku Audi świętuje 15. rocznicę współpracy w Bayernem Monachium.

Robert Lewandowski i nowe Audi A8 / PAP/EPA / LUKAS BARTH