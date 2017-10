O zatrzymaniu mężczyzny poinformowała oficer prasowa gdańskiej drogówki Magdalena Ciska. Wyjaśniła, że poruszającą się wężykiem cysternę zauważyli policjanci ruchu drogowego patrolujący rejon ul. Elbląskiej. Dodała, że kierowca pojazdu miał też problem z wykonaniem manewru zawracania. Policjanci zdecydowali się zatrzymać cysternę i skontrolować jej kierowcę.

- Kiedy mężczyzna otworzył kabinę, funkcjonariusze zauważyli, że pomiędzy jego nogami stoi pusta butelka po wódce. Tuż obok, w lodówce policjanci znaleźli kolejną pustą butelkę po alkoholu i dwie puste puszki po piwie - poinformowała Ciska.

Wyjaśniła, że badanie alkomatem wykazało, iż 42-letni kierowca - mieszkaniec Pabianic, miał w wydychanym powietrzu ponad 3 promile alkoholu.

Jak podała Ciska, cysterna była pusta. Kierowca pojazdu został zatrzymany i doprowadzony do komisariatu na gdańskich Stogach. Policja zatrzymała jego prawo jazdy. Jego sprawa zostanie skierowana do sądu: mężczyźnie grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Elbląska jest jedną z najbardziej ruchliwych ulic w Gdańsku. Łączy centrum miasta z drogą ekspresową nr 7 wiodącą do stolicy i dalej na południe kraju.