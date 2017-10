Spółka Volkswagen Poznań stara się o zlecenie produkcji modelu california XXL, czyli luksusowego kampera zbudowanego na bazie wytwarzanego we Wrześni craftera. Nowy "dom na kołach" zadebiutował niedawno w czasie salonu karawaningowego w Dusseldorfie. Tam pojazd wzbudził ogromne zainteresowanie. Zwiedzający wystawę ustawiali się w kolejce by wejść do środka i pozwiedzać.



- Będę zabiegał o to, żebyśmy te kampery mogli produkować we Wrześni - powiedział Jens Ocksen, prezes zarządu Volkswagen Poznań. - Decyzja w tym zakresie jeszcze nie została podjęta. Wiadomo, że taki pojazd chciałoby budować wiele zakładów, także nasza fabryka w Hanowerze, ale byłoby świetnie, gdybyśmy robili go u siebie - podkreślił.

Volkswagen California XXL / Volkswagen

Nieoficjalnie szacuje się, że w uruchomienie produkcji modelu california XXL VW zainwestuje ok. 4 mln euro. Jednak to nie wszytko. Fabryka we Wrześni przygotowuje się też do uruchomienia produkcji elektrycznego modelu e-Crafter.

Luksusowy dom na kołach i... crafter z napędem elektrycznym

- To już pewne, że ten pojazd będzie jeździł po drogach, a Volkswagen Poznań będzie brał udział w tworzeniu tego pojazdu. Pierwszych 1,5-2 tys. elektrycznych crafrterów częściowo powstanie we Wrześni. Złożone pojazdy, z kokpitem i okablowaniem, pojadą do Niemiec, gdzie zostaną w nich zainstalowane silniki i gdzie gotowe auta przejdą wszelkie testy - wyjaśnił Ocksen.

Seryjnej produkcji elektrycznego craftera można spodziewać się ok. 2019 czy 2020 roku.

Volkswagen California XXL / Volkswagen / www.achim-hartmann.com

A czego mogą spodziewać się kierowcy po luksusowym wcieleniu craftera, w którym można mieszkać z rodziną?

California XXL została skonstruowana w oparciu o craftera w wersji ze średnim rozstawem osi wynoszącym 3640 mm. Długość auta od przedniego do tylnego zderzaka wynosi 5986 mm, jednak w wypadku californii XXL jest to tylko połowa prawdy - projektanci wydłużyli nadwozie auta w części powyżej linii klamek tworząc w ten sposób miejsce na duże łóżko o długości 2 metrów, w którym mogą spać dwie dorosłe osoby. A nocą przed snem można podziwiać gwiazdy przez ogromny szklany dach.

Volkswagen California XXL / Volkswagen

Powyżej linii wyznaczonej przez klamki drzwi długość nadwozia wynosi 6238 mm. Szerokość auta wynosi 2424 mm, wysokość natomiast - 2900 mm. California XXL jest więc o 102 mm wyższa niż crafter furgon z tzw. superwysokim dachem.

Volkswagen California XXL / Volkswagen / www.achim-hartmann.com

Z przodu, nad kabiną kierowcy powstała sypialnia dla dzieci. Całe wnętrze rozplanowano bardzo zmyślnie, a udało się w nim upchnąć m.in. wysuwaną łazienkę i łóżko z tyłu, których poszczególne elementy można złożyć w ciągu kilu sekund, tak by stworzyć dodatkową przestrzeń w kuchni albo kącik do siedzenia.

Volkswagen California XXL / Volkswagen / www.achim-hartmann.com

W tylnej części umieszczono wyposażenie takie jak ogrzewanie podłogowe, bojler, zbiornik na wodę (o pojemności 140 litrów) i zbiornik na zużytą wodę (o pojemności 90 litrów). Zbiornik na gaz (o pojemności 37 litrów) znajduje się pod kamperem. California XXL jest zaopatrzona w elektryczność, bieżącą wodę i gaz przez dwa systemy znajdujące się po prawej i lewej stronie przedłużonej tylnej części pojazdu. Dodatkowa, zewnętrzna klapa zapewnia łatwy dostęp do zbiornika WC. Kolejny dodatek, który może być bardzo przydatny to olbrzymi grill ukryty w schowku.

Widziane z góry wnętrze kampera dzieli się na sześć części, które zależnie od sposobu wykorzystania zachodzą na siebie: obszar mieszkalny i jadalnia; kuchnia ze zlewozmywakiem, kuchenką gazową i lodówkami; łazienka z prysznicem, umywalką i WC; duża sypialnia w tylnej części; alkowa dla dwójki dzieci; kabina kierowcy połączona z wnętrzem / Volkswagen / www.achim-hartmann.com

Pomimo sporych rozmiarów california XXL łatwo tnie powietrze. Za sprawą wyrafinowanej aerodynamiki ze specjalnymi wycięciami w całkowicie przeprojektowanym wysokim dachu, współczynnik oporu powietrza pozostaje na poziomie współczynnika oporu powietrza tradycyjnego craftera.

Kuchnia została wyposażona w kuchenkę dwupalnikową, lodówkę, umywalkę i powierzchnię roboczą, którą można łatwo przedłużyć. Dzięki dużym rozmiarom Californii XXL udało się wygospodarować miejsce na komfortowe pomieszczenie z prysznicem i toaletą / Volkswagen

Sercem auta jest silnik Diesla 2.0 TDI biturbo/177 KM (410 Nm). Napęd na cztery koła 4Motion kusi by tym kamperem wybrać się zimą na narty. Nową opcją w porównaniu z Crafterem jest zawieszenie pneumatyczne w Californii XXL. Poprawia ono komfort jazdy i upraszcza poziomowanie auta na obozowisku; zamiast konieczności manewrowania na wyboistej drodze, można po prostu zmienić wysokość amortyzatorów na każdej osi.