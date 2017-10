We wrześniu w Polsce zarejestrowano 37 114 nowych samochodów osobowych. To wynik o 7,55 proc. lepszy niż w sierpniu oraz o 13,62 proc. większy w zestawieniu z wrześniem 2016 roku. Jest to też najlepszy wrześniowy rezultat przynajmniej od 2000 roku - podliczył instytut Samar na podstawie danych z bazy CEPiK.

Wrześniowe notowania wyśrubowały firmy kupujące auta do swoich flot. Dziewiąty miesiąc był pod tym względem rekordowy - aż 73 proc. samochodów zarejestrowano na instytucje (ok. 27 tys. sztuk). To zresztą nie tylko rekordowy wrzesień, ale najwyższy udział miesięczny firm w całej notowanej historii rejestracji samochodów osobowych w Polsce - podkreślają analitycy.

Fiat tipo s-design / Fiat

Auta najlepsze dla Kowalskiego

A jak wygląda sytuacja wśród osób prywatnych? Tu rynkowym fenomenem ponownie okazuje się Fiat. We wrześniu model Tipo ponownie rozbił bank i zajął pierwsze miejsce w rankingu najpopularniejszych samochodów nabywanych w Polsce na potrzeby gospodarstw domowych. To kolejny sukces tipo zdobyty w ciągu niespełna dwuletniej obecności modelu na polskim rynku - w maju to właśnie ten samochód znalazł się na pierwszym miejscu zestawienia najchętniej wybieranych aut w segmencie klientów indywidualnych (nie na REGON).

Top 10 najpopularniejszych osobówek, które we wrześniu najczęściej rejestrowali w Polsce klienci indywidualni:

1. Fiat Tipo - 501 sztuk

2. Opel Astra - 439

3. Skoda Fabia - 437

4. Toyota Yaris - 356

5. Skoda Octavia - 277

6. Hyundai Tucson - 247

7. Opel Corsa - 241

8. Dacia Duster - 237

9. Kia Rio - 228

10. Renault Clio - 207

Fiat tipo / dziennik.pl

Tipo znika jak świeże bułki

Dla Fiata to tipo jest najważniejszym modelem - stanowi 60 proc. całej sprzedaży włoskiej marki nad Wisłą. Kolejne miejsca w rankingu firmy z Turynu zajmuje rodzina fiata 500 (modele 500, 500L i 500X) z 23-procentowym udziałem w sprzedaży ilościowej. Pozostałe modele to 17 proc. sprzedaży marki.

- Nie spoczywamy na laurach i chcąc rozwijać sprzedaż Tipo w Polsce, już teraz uruchomiliśmy wyprzedaż i zaoferowaliśmy nowe promocje, dzięki którym nowy Tipo można kupić już od 43 900 zł. To najtańszy tej klasy samochód na rynku - powiedział dziennik.pl Rafał Grzanecki, szef marki Fiat w Polsce. - Gamę Tipo tworzą trzy wersje: czterodrzwiowy sedan, pięciodrzwiowy hatchback oraz kombi Station Wagon. W efekcie każdy - od młodych ludzi, przez rodziny po firmy - może znaleźć samochód dla siebie - skwitował.

Fiat tipo / dziennik.pl

"Dużego fiata" znowu mogą sprawić sobie rodziny

Do popularności tego auta niewątpliwie przyczynił się spokojny design, proste rozwiązania techniczne, przestronna kabina i pojemny bagażnik (sedan 520 l). Kluczową jednak wydaje się być cena startująca od 43 900 zł (silnik benzynowy 1.4/95 KM połączony z 6-biegową manualną skrzynią).

Wyposażenie standardowe zawiera już m.in. klimatyzację, radio z portem USB, centralny zamek sterowany z pilota w kluczyku, elektrycznie sterowane szyby przednie oraz elektrycznie wspomagany układ kierowniczy z dwoma trybami pracy wraz z dwupłaszczyznowo regulowaną kolumną kierownicy. Konkurencja? Można powiedzieć, że u Włochów cennik kończy się tam, gdzie u rywali dopiero zaczyna.

Dla porównania aktualna panda w wersji z klimatyzacją (easy) kosztuje od niemal 40 tys. zł. W salonach jest też Tipo jako pięciodrzwiowy hatchback (od 50 900 zł) oraz kombi (54 400 zł).

Top 10 najpopularniejszych osobówek, które najczęściej rejestrują w Polsce klienci indywidualni. Dane za dziewięć miesięcy 2017 roku:

1. Opel Astra: 4598 egzemplarzy

2. Toyota Yaris: 4238

3. Skoda Fabia: 4179

4. Fiat Tipo: 3420

5. Dacia Duster: 3164

6. Opel Corsa: 2646

7. Toyota Auris: 2598

8. Skoda Octavia: 2513

9. Skoda Rapid: 2372

10. Volkswagen Golf: 2300

Fiat tipo / dziennik.pl

Rejestracje od początku 2017 roku. Skoda liderem

W ciągu trzech kwartałów tego roku krajowe wydziały komunikacji zapisały w swoich bazach danych 355 524 nowe samochody osobowe, o 17,33 proc. (52 501 sztuk) więcej w porównaniu z takim samym okresem roku 2016.

Według szacunków instytutu Samar wielkość reeksportu od stycznia do września tego roku wyniosła 38 926 sztuk. Wartość ta odpowiada aż 10,95 proc. całego rynku aut osobowych.

Skoda Octavia Laurin&Klement / dziennik.pl

Skoda pozostaje liderem w skali całego rynku. W 2017 roku zarejestrowano w Polsce ponad 45,2 tys. aut tej czeskiej marki - podał instytut Samar. W efekcie tej marce najpewniej już nic nie wydrze kolejnego z rzędu całorocznego zwycięstwa w rankingu rejestracji aut osobowych. Druga jest Toyota z wynikiem przeszło 37,9 tys. zarejestrowanych sztuk. Na trzecim miejscu znalazł się Volkswagen - po dziewięciu miesiącach w Polsce nowe rejestracje dostało 35 589 samochodów ze znaczkiem VW.

Top10 zestawienia uzupełniły kolejno: Opel, Ford, Renault, Kia, Dacia, Hyundai oraz jedyny w tym zestawieniu przedstawiciel segmentu premium - Mercedes.