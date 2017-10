W Warszawie, w biurowcu D48 będzie można skorzystać z pierwszych w Polsce elektrycznych aut na minuty. Dwa samochody BMW i3 będą dostępne w październiku 2017 r.

- W polskich miastach powstaje coraz więcej zielonych biurowców i rozwija się infrastruktura do ładowania pojazdów elektrycznych. Dzięki nawiązaniu współpracy z Penta Investments możemy oddać w ręce warszawiaków pierwsze auta z napędem elektrycznym w systemie car sharing - powiedział Paweł Błaszczak, prezes zarządu 4Mobility.

Przedstawiciel firmy jest przekonany, że to rozwiązanie spotka się z zainteresowaniem kierowców i da branży impuls do rozwoju elektromobilności.

- Z pewnością liczba samochodów elektrycznych w ofercie 4Mobility będzie systematycznie rosnąć. Dziś w Polsce jest zarejestrowanych ok. 1000 aut z tego typu napędem, mamy więc sporo do nadrobienia, bo na świecie jeździ ich już ponad 2 miliony, a mają do dyspozycji 320 tys. stacji ładowania - wyliczył Błaszczak.

Zainteresowanie autami na prąd rośnie w błyskawicznym tempie, szacuje się, że za ok. 20 lat samochodów elektrycznych będzie więcej niż spalinowych. Wzrost ich popularności jest spowodowany trzykrotnym spadkiem cen baterii przy jednoczesnym sześciokrotnym zwiększeniu pojemności. Sama idea car sharingu pozwala znacząco zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, szacuje się, że jeden współdzielony samochód może zastąpić nawet kilkanaście prywatnych aut.