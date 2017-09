Opel od kilku już lat konsekwentnie notuje coraz lepsze wyniki sprzedaży na polskim rynku. Siłą niemieckiej marki stał się dynamiczny, precyzyjnie dopracowany styl najnowszych modeli, solidność, nowoczesne rozwiązania technologiczne dostępne do niedawna w samochodach z segmentu premium oraz atrakcyjna cena. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że firma ma swojego reprezentanta właściwie w każdym segmencie - kierowcy mogą przebierać w autach miejskich, crossoverach, SUV-ach, modelach reprezentacyjnych czy pakownych kombi. Ponadto niedawno Opel zapowiedział wprowadzenie pierwszej hybrydy typu plug in - technologię ekologicznego napędu zyska najnowszy crossover marki, model Grandland X.



Równie nowatorskie i demokratyczne podejście producent z Rüsselsheim prezentuje jeśli chodzi o filozofię finansowania aut. Marka zauważyła nowy rosnący trend na rynkach Europy Zachodniej - tam coraz częściej odchodzi się od kupowania czterech kółek na własność, a popularność zyskuje użytkowanie pojazdu, a następnie jego zamiana na kolejny, nowy. W Polsce przykładem takiej innowacyjnej formy finansowania jest Opel Drive Plan, czyli program wynajmu długoterminowego dla małych i średnich przedsiębiorstw.

- Małe firmy nie dysponują dużym kapitałem i to przede wszystkim dla takich podmiotów stworzyliśmy tak atrakcyjną ofertę finansowania, jak błyskawicznie zdobywający popularność Opel Drive Plan. Jest to leasing operacyjny z gwarantowaną wartością rezydualną samochodu, który pozwala na użytkowanie auta na zasadzie miesięcznego abonamentu - wyjaśnia dziennik.pl Grzegorz Handzlik, dyrektor sprzedaży Opel Poland. Podkreślił, że zaletami programu są elastyczność i możliwość zaplanowania budżetu firmy w trakcie trwania umowy.

Opel Insignia Grand Sport / dziennik.pl

Tylko tankujesz i jedziesz

Jak to działa? Po wpłaceniu od 0 do 40 proc. ceny cennikowej auta przedsiębiorca podczas trwania umowy w stosunkowo niskich, miesięcznych ratach (nawet o 50-60 proc. mniejszych w porównaniu do klasycznego leasingu) spłaca jedynie utratę wartości pojazdu, a nie całą jego cenę. Ma również zapewniony pełny serwis oraz assistance. Pod koniec okresu umowy (trwającej od 2 do 4 lat; limit przebiegu od 40 tys. do aż 240 tys. km) decyduje, czy woli spłacić jednorazowo pozostałą wartość samochodu i mieć go na własność, zwrócić auto do dilera i zakończyć umowę, czy zamienić je na nowy model Opla i używać go przez kilka następnych lat.

Płacisz tylko za rzeczywiste użytkowanie i serwisowanie pojazdu. Wysoka wartość odkupu gwarantuje niskie raty miesięczne w trakcie umowy. Nie bez znaczenia są też potencjalne korzyści podatkowo-księgowe: możliwość odliczenia części lub całości VAT oraz zaliczenia rat do kosztów uzyskania przychodu.

- W stałej miesięcznej racie zawarty jest koszt finansowania pojazdu, całodobowa opieka Assistance z autem zastępczym, a także pełna opieka serwisowa czyli przeglądy okresowe, naprawy gwarancyjne, pogwarancyjne oraz eksploatacyjne - powiedział Grzegorz Handzlik. - Warto również rozważyć pakietowe ubezpieczenie wieloletnie zawarte w racie wynajmu. Zakres odpowiedzialności jest taki sam jak w przypadku ubezpieczenia rocznego, a przedsiębiorca ma gwarancję stałej stawki w całym okresie umowy - brak ryzyka podwyżek związanych np. z sytuacją rynkową czy zaistniałymi szkodami. Do raty można też doliczyć opony zimowe z wymianą i składowaniem - dodał.

Opel Insignia Grand Sport / dziennik.pl

Opel Drive Plan pozwala "zaszaleć"

Przykładowo najnowsza Insignia Grand Sport 1.5 Turbo/165 KM Enjoy w programie Opel Drive Plan po wpłaceniu 10 proc. ceny cennikowej jest dostępna już od 866 zł netto miesięcznie dla umowy na dwa lata i przebiegu 40 tys. km. W tym czasie można cieszyć się przestronnym i nowoczesnym autem wyposażonym m.in. w dwustrefową klimatyzację automatyczną, światła dzienne i tylne w technologii LED, system multimedialny z 7-calowym ekranem dotykowym, Bluetooth i USB oraz tempomat z funkcją ogranicznika prędkości. Ponadto bogate wyposażenie uzupełniają takie innowacyjne systemy jak wskaźnik odległości do pojazdu poprzedzającego z systemem ostrzegania przed kolizją i automatycznego hamowania przy niskich prędkościach, system wykrywania pieszych, system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z układem utrzymania pasa ruchu oraz system Opel OnStar. Miesięczna rata obejmuje pełny pakiet serwisowy w całym okresie użytkowania, a po 2 latach samochód można wymienić na nowy.

Opel Insignia Grand Sport / dziennik.pl

Warto zaznaczyć, że Opel Drive Plan pozwala mocniej rozwinąć skrzydła przy konfigurowaniu nowego modelu, by dopasować go dokładnie do swoich oczekiwań i w ratach o podobnej wysokości wybrać lepsze wyposażenie czy mocniejszy silnik. W przypadku Insignii Grand Sport w topowej odmianie Elite (bogatsza m.in. o system nawigacji 3D i reflektory matrycowe LED IntelliLux z automatycznym sterowaniem światłami drogowymi, podgrzewane fotele przednie, felgi aluminiowe 18 cali) miesięczna rata na identycznych warunkach wynosi tylko 953 zł netto. Różnica niewielka, a otrzymujemy znacznie więcej.

Warto podkreślić, że Opel jest jednym z nielicznych producentów oferujących taką formę finansowania i to go wyróżnia. Poza tym przedsiębiorcy mogą wybrać także tradycyjne formy finansowania, czyli kredyt lub leasing.

Materiał powstał przy współpracy z Opel Poland.