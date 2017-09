Do końca października ma powstać 16 stacji spółki Greenway Infrastructure Poland z Gdyni. Do 2020 r. przy głównych polskich drogach operator ma uruchomić 200 ładowarek do samochodów elektrycznych, wśród których będą też punkty ultraszybkiego ładowania. Spółka chce zbudować największą w Polsce sieć ładowania aut elektrycznych.

- Pierwsze instalacje zrealizowaliśmy w Gemini Park w Bielsku-Białej, Millenium Hall w Rzeszowie oraz w Franowo Park w Poznaniu - mówi Rafał Czyżewski, prezes Greenway Infrastructure Poland (GIP). Tłumaczy, że "zarządcy i właściciele tych lokalizacji, uznali, że jest to znakomita okazja do otwarcia się na elektromobilność". Przekonuje, że zasilanie auta z sieci jest wygodne, zarówno pod względem samego procesu ładowania, jak i z uwagi na prosty sposób rejestracji. Ładowanie auta trwa około 20 - 30 minut.

Według Czyżewskiego z danych, posiadanych przez spółkę wynika, że w Polsce jeździ około tysiąca samochodów elektrycznych. Podobną liczbę stanowią samochody hybrydowe plug-in, które można ładować z sieci energetycznej. Prezes Greenway zwraca przy tym uwagę na dynamikę wzrostu rynku. - W pierwszym półroczu tego roku sprzedano w Polsce prawie cztery razy więcej samochodów elektrycznych niż rok temu w tym samym okresie - dodaje.

Jak mówi, spółka w swoim systemie ma zarejestrowanych ok. 300 użytkowników, którym wydawane są właśnie karty służące do inicjacji ładowania. - Do tej pory byli to głównie klienci z Warszawy. Zakładamy, że ich liczba będzie wzrastać wraz z realizowaną obecnie rozbudową naszej sieci - zaznacza szef Greenway.

Budowa przyłącza i instalacja ładowarki w stacji trwa kilka dni, natomiast dużo więcej czasu zajmuje przygotowanie dokumentacji. - Po podpisaniu umowy z właścicielem obiektu, analizujemy możliwości przyłączenia do sieci energetycznej - tłumaczy z kolei dyrektor zarządzający Greenway Infrastructure Poland, Damian Gadzialski.

Jak wyjaśnia, w wielu przypadkach przyłączenia są realizowane do sieci wewnętrznej danego obiektu, ale kiedy nie ma takiej możliwości, to firma musi wystąpić o przyłącze do sieci zewnętrznej, zarządzanej przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej. - Może to potrwać nawet 14 miesięcy - mówi. W stacjach instalowane są nowoczesne ładowarki firm: Delta Energy Systems i Efacec. GIP podpisał już umowy na dostawę 75 stacji ładowania.

Spółka podała, że z zainstalowanej w grudniu ubiegłego roku stacji testowej w Galerii Mokotów do tej pory korzystano ponad 2100 razy.

Spółka GIP otrzymała unijne dofinansowanie na rozwój sieci ładowania samochodów elektrycznych. Spółka ma zakontraktowaną z UE budowę największej sieci ładowarek wzdłuż tras w Polsce. Celem projektu jest zbudowanie inteligentnego systemu ładowania pojazdów elektrycznych wzdłuż korytarzy TEN-T.

Greenway Infrastructure Poland sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, jest częścią międzynarodowej grupy Voltia, działającej w obszarze elektromobilności. Oprócz usług ładowania, firma świadczyć będzie także usługę zarządzania infrastrukturą ładowania na zlecenie innych podmiotów.