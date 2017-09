Opel zebrał już ponad 500 tys. zamówień na nową astrę. Znakomitą większość tej liczby stanowi najpopularniejszy wśród kierowców pięciodrzwiowy hatchback produkowany od 2015 roku w Gliwicach (kombi powstaje w brytyjskim Ellesmere Port - CZYTAJ WIĘCEJ>>).

Astra to najlepiej sprzedający się model niemieckiej marki - zajmuje obecnie drugie miejsce wśród najchętniej kupowanych samochodów kompaktowych w Europie (pierwsza lokata należy do volkswagena golfa), w tym także w Niemczech i na innych dużych rynkach. W tym roku astrze udało się nawet zdobyć pozycję lidera segmentu w Holandii.

Co ciekawe, ponad 60 proc. kupujących nową astrę wybrało bogatszą odmianę, oferującą znacznie więcej elementów i funkcji niż wersja podstawowa, w przypadku której trzeba by je dodatkowo zamawiać. Przykłady? Osobisty asystent kierowcy Opel OnStar montowany standardowo już od wersji Dynamic. Dotyczy to także takich "polepszaczy" jak kierownica obszyta skórą, regulowany podłokietnik czy lampy przeciwmgłowe.

Opel astra / dziennik.pl

Astra? Na bogato i z kamerą strzegącą bezpieczeństwa

A do najczęściej zamawianych rozwiązań należy przednia kamera Opel Eye - ponad 60 proc. kupujących zdecydowało się na to udogodnienie, które razem z innymi systemami wspiera człowieka za kierownicą.

W prowadzeniu astry pomagają między innymi: układ rozpoznawania znaków drogowych, asystent pasa ruchu z ostrzeżeniem przed niesygnalizowaną zmianą pasa ruchu, a także monitorowanie odległości od poprzedzającego pojazdu z alarmem przedkolizyjnym i funkcją autonomicznego hamowania awaryjnego. Ten ostatni system pomaga uniknąć najechania na tył pojazdu poprzedzającego lub przynajmniej złagodzić skutki takiego zderzenia. Na liście dodatków jest też adaptacyjny tempomat, który automatycznie utrzymuje zaprogramowaną odległość od pojazdu poprzedzającego.

Opel astra sports tourer / Opel / www.weigl.biz

Drugim pod względem popularności elementem wyposażenia po przedniej kamerze jest system Navi 900 IntelliLink. Około 55 proc. egzemplarzy astry sprzedawanych w Europie jest wyposażonych w ten układ multimedialny z 8-calowym kolorowym ekranem dotykowym i nawigacją (mapy obejmują całą Europę). Dodatkowo to opcjonalne udogodnienie może komunikować się ze smartfonami przez Apple CarPlay i Android Auto.

Mniej więcej co trzeci nabywca astry zamawia tylne światła w technice LED.

Co czwarty nabywca decyduje się na podniesienie komfortu i zamawia ergonomiczny przedni fotel z atestem AGR (Akcji na rzecz Zdrowych Pleców). Takie siedzenia mogą mieć wentylację, masaż i pamięć ustawień.