- To kamień milowy naszego długoterminowego zaangażowania w transformację transportu publicznego. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy uruchomić pierwszy na tak dużą skalę system transportu oparty na autobusach elektrycznych, we współpracy z Tide Buss - pionierem zrównoważonego transportu miejskiego. Autobusy miejskie o napędzie elektrycznym są najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o efektywność energetyczną, przyczyniają się do poprawy jakości życia osób, które mieszkają, podróżują czy spędzają czas w mieście. Jest to trend, który chcemy rozwijać - powiedział prezes Volvo Buses Hakan Agnevall.

AtB - instytucja zarządzająca transportem publicznym Trondheim - jest liderem we wprowadzaniu w Norwegii alternatywnych technologii napędowych. Jako jedna z pierwszych w Europie, w roku 2010, zamówiła zelektryfikowane autobusy Volvo - wówczas hybrydowe.

Zamawiane obecnie autobusy, napędzane całkowicie energią elektryczną, rozpoczną kursowanie w sierpniu 2019 roku, na czterech liniach o długości od 12 do 15 km każda. Lokalny operator - Tide Buss - będzie dysponował największą w Norwegii flotą autobusów elektrycznych - będzie ich w sumie 35, z czego 25 to autobusy Volvo.

Volvo Buses ma zamówienie od norweskiego operatora Tide Buss na 25 autobusów Volvo 7900 Electric. Pojazdy zostaną w całości wyprodukowane we wrocławskiej fabryce Volvo / Volvo

W pełni elektryczne autobusy Volvo zostaną dostarczone w pakiecie "pod klucz" - wszelkimi kwestiami związanymi z utrzymaniem i serwisowaniem pojazdów i baterii zajmie się Volvo - za stałą miesięczną opłatę ryczałtową. Autobusy będą ładowane szybką ładowarką na przystankach końcowych - przez pantograf wysuwany ze stacji ładowania.

Stacje te będą oparte na otwartej technologii OppCharge, co oznacza że będzie ona dostępna dla autobusów elektrycznych innych producentów. Autobusy, które zaczną kursować w Trondheim, są całkowicie bezemisyjne, a zużycie energii jest o około 80 proc. niższe niż w przypadku porównywalnych autobusów o napędzie diesla.

"Elektryczne autobusy dla Trondheim zostaną w całości wyprodukowane w Polsce - we wrocławskiej fabryce Volvo, największej europejskiej fabryce firmy. Szwedzka firma przypomina, że autobusy tego typu zostały dotychczas zamówione przez takie miasta, jak Malmo w Szwecji, Differdange w Luksemburgu czy Harrogate w Wielkiej Brytanii.

Oprócz autobusów elektrycznych, Volvo produkuje we Wrocławiu pojazdy o napędzie hybrydowym, a także elektryczne hybrydy. Do tej pory Volvo dostarczyło operatorom transportu publicznego ponad 3,5 tys. zelektryfikowanych autobusów.

Volvo Polska jest częścią Grupy Volvo. W Polsce Volvo obecne jest od lat 70. Na początku lat 90. Volvo rozpoczęło we Wrocławiu działalność przemysłową. W 1996 roku otwarto fabrykę autobusów.