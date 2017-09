Według AP Ford Motor Co. chce zwiększyć swoją obecność na rynku indyjskim, a Mahindra Group - szuka możliwości wyjścia na rynki zagraniczne. Koncerny poinformowały, że chcą współpracować m.in. w ramach projektów związanych z mobilnością, inteligentnymi samochodami oraz "przedsięwzięciami dotyczącymi rozwiązań elektrycznych".

Jak podkreśla agencja, Indie to trudny rynek dla amerykańskich producentów samochodów. W maju firma General Motors Co. zapowiedziała, że do końca roku wycofa z Indii należącą do niego markę Chevrolet.

Przychody Mahindra Group w bieżącym roku obrachunkowym wyniosły 13 mld dolarów.