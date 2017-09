Fiat tipo sprzedaje się w Polsce jak świeże bułki. Od początku 2017 roku do kierowców trafiło już 6 tys. sztuk włoskiego auta. Znaczna część tych samochodów w wersjach SW (kombi) i hatchback wyjechała na drogi z zamontowaną fabryczną instalacją LPG (ok. 10 proc. sprzedaży). Teraz producent zdecydował, że ta sama instalacja pojawi się w najtańszej odmianie przeboju Fiata, czyli w wersji sedan.

Fiat tipo sedan z instalacją LPG

Z punktu widzenia polskich kierowców to może być ciekawa oferta, ponieważ doładowany 120-konny silnik 1.4 został zaprojektowany do pracy na LPG. Jednostka skrywa zawory i gniazda zaworowe dostosowane do spalania gazu, jest także wyposażona w specjalny kolektor dolotowy oraz wszelkie dodatkowe wiązki elektryczne.

Fiat tipo / Fiat / Ireneusz KAZMIERCZAK

Tak jak w przypadku kombi i hatchbacka fabryczna instalacja LPG do fiata tipo sedan kosztuje 3,5 tys. Producent twierdzi, że zwrot zainwestowanej kwoty nastąpi już po 37 miesiącach, zakładając przebieg samochodu 1000 km miesięcznie, a przy przebiegu 1500 km miesięcznie inwestycja zwróci się po 25 miesiącach.

Z obliczeń wynika też, że koszty eksploatacji tipo sedan na paliwie LPG są niższe w porównaniu z benzyną o 115 zł na każde 1000 przejechanych kilometrów:

Paliwo Cena Średnie zużycie

paliwa na 100 km Koszt paliwa

na 1000 km Pb 95 4,55 zł/l 6,3 l/100km 287 zł LPG 2,04 zł/l 8,4 l/100km 172 zł

Tipo LPG. Ile spala gazu i benzyny?

W ocenie konstruktorów silnik podczas działania w trybie zasilania LPG utrzymuje te same parametry momentu i mocy jak podczas pracy "na benzynie". W mieście tipo sedan LPG ma zużywać 11,5 l gazu i 8,2 benzyny. W trasie odpowiednio 6,6 l/5,2 l. W cyklu mieszanym 8,4 l LPG i 6,3 l bezołowiowej na 100 km podróży.

Najtańszy fiat tipo sedan z fabryczną instalacją LPG kosztuje od 58 400 zł (odmiana Pop). Bogatszy wariat Easy LPG to wydatek 62 400 zł. Topowa wersja Lounge LPG została wyceniona na 65 400 zł. Kierowcy już mogą zamawiać włoską "limuzynkę" w oszczędnej wersji.

Fiat tipo / dziennik.pl

"Noc cudów" w salonach Fiata - 21 września 2017 r.

A jeśli ktoś ma ochotę na nowego Fiata już teraz i chce przy okazji sporo zaoszczędzić to 21 września będzie miał okazję… zarwać noc. O co chodzi? Otóż włoska marka właśnie tego dnia organizuje największą w Polsce akcję wyprzedażową zwana "Nocą cudów".

- Tylko wtedy salony będą czynne do północy, a wszystkie samochody zaparkowane na placach dilerskich dostępne w najniższych w tym roku cenach. Podczas "Nocy cudów" nikt nie pójdzie wcześnie spać! - powiedział dziennik.pl Rafał Grzanecki, kierujący marką Fiat w Polsce.

Fiat tipo / dziennik.pl

W czasie nocnej promocji można liczyć na rabaty przekraczające 10 tys. zł. Niżej przykłady upustów na poszczególne modele Fiat:

- Tipo sedan - ceny niższe średnio o 5200 zł

- Tipo 5d - ceny niższe średnio o 6200 zł

- Tipo SW, czyli kombi - ceny niższe średnio o 8200 zł

- Fiat 500 - ceny niższe średnio o 5500 zł

- 500L - ceny niższe średnio o 7000 zł

- Doblo - ceny niższe średnio o 10 500 zł

- Panda - ceny niższe średnio o 4500 zł

- Punto - ceny niższe średnio o 4500 zł

- Qubo - ceny niższe średnio o 7000 zł

- 124 Spider - ceny niższe średnio o 8000 zł

Fiat przygotował również promocyjny "Kredyt noc cudów - wyjedź każdym Fiatem za 10 000 zł z pierwszą ratą płatną za rok".

- Oznacza to, że podczas "nocy cudów", dysponując kwotą 10 tys. zł wyjedziemy z salonu dowolnym nowym modelem Fiata a pozostała kwotę w formie niskich miesięcznych rat mamy odroczoną aż do września przyszłego roku. Oferta "Kredyt noc nudów" będzie ważna tylko tej jednej doby, do momentu zamknięcia punktów sprzedaży i obejmie wyłącznie samochody dostępne na placach dilerskich - skwitował Grzanecki.