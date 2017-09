Kierowcy od lat kwestionują poprawność pomiarów wykonanych za pomocą rosyjskiego urządzenia typu Iskra-1. Po ich stronie stają sądy, które w wielu wyrokach potwierdzały wadliwą skuteczność pomiarową radarów.

- Taki stan rzeczy ośmiesza policjantów. Muszą oni tłumaczyć się przed sądami i mediami z używania urządzenia, które nie powinno być nigdy dopuszczone do użytku. Przy tak ogromnym rozwoju technologicznym ta kuriozalna sytuacja jest nie do zaakceptowania i szkodzi wizerunkowi funkcjonariuszy - stwierdził zarząd wielkopolskiego NSZZ Policjantów w piśmie przesłanym do Komendy Głównej Policji. W dokumencie domagano się wycofania Iskry.

Teraz Zarząd Główny NSZZ Policjantów otrzymał odpowiedź z KGP. Helena Michalak, zastępca komendanta głównego, przypomniała w niej, że policja od lat stopniowo wycofuje z użytku przyrządy do pomiaru prędkości, które nie mają funkcji rejestracji obrazu. Wskazała na rozpisywane przetargi na dostawę laserowych mierników z zapisem foto i wideo.

- Uważam, że podjęte działania pozwolą na sukcesywne wycofanie radarowych mierników prędkości Iskra-1 poprzez zastępowanie ich przez nowe urządzania pomiarowe - zapewniła Michalak.

Tym samym potwierdzają się nasze wcześniejsze doniesienia o stopniowym zastępowaniu rosyjskich urządzeń 400 nowymi miernikami laserowymi z rejestracją obrazu.

Rozstrzygnięto już przetarg i pierwsza partia 200 sztuk sprzętu ma trafić do policji do końca tego roku, reszta w 2018. Zupełną nowością jest deklaracja KGP o zakupie dodatkowych 70 mierników laserowych w latach 2017-2020. W efekcie drogówka może dostać do rąk aż 470 nowych urządzeń.

Tym samym można liczyć na to, że gros iskier trafi na złom do końca przyszłego roku. A jest się czego pozbywać, bo według danych na koniec 2016 r. policja ma ich na stanie aż 458 sztuk. Nowe "lasery" z nawiązką pokryłyby dziurę po Iskrach.

Mimo to z deklaracji KGP raczej nie cieszą się sami funkcjonariusze. - Nie jest to odpowiedź satysfakcjonująca, gdyż tego typu urządzenia powinny być wycofane już teraz - skwitowali przedstawiciele Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.