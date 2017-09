Eksperci Euro NCAP od 20 lat rozbijają auta i badają ich poziom bezpieczeństwa. Przez dwie dekady kryteria testów zderzeniowych stale zaostrzano. Dziś auta przechodzą próby w kilku kategoriach. Lista obejmuje m.in. uderzenie czołowe w aluminiową barierę przy prędkości 64 km/h (40 proc. szerokości nadwozia), uderzenie czołowe z prędkością 50 km/h w twardą barierę całą szerokością auta, uderzenie z prędkością 50 km/h w bok samochodu, uderzenie słupa w bok z prędkością 32 km/h.

NCAP sprawdza też ochronę kręgosłupa szyjnego w wypadku uderzenia w tył samochodu. Pod uwagę brane jest także automatyczne hamowanie awaryjne przed samochodami i pieszymi (system ma pomagać uniknąć kolizji lub zmniejszyć prędkość przy jakiej dojdzie do zderzenia).

W najnowszej turze testów zderzeniowych sprawdzono dziewięć nowych aut. A ponieważ próbom poddano samochody w różnych wersjach wyposażeniowych - także najtańszych - dlatego w sumie sprawdzono aż jedenaście modeli. Nie wszystkim poszło jak z płatka. A oto jak wypadły poszczególne pojazdy…

Ford Fiesta

Ford Fiesta nowej generacji zasłużył na 5 gwiazdek - to bardzo dobra informacja dla kierowców, szczególnie, że to model obliczony na "kieszeń Kowalskiego". Samochód zdobył 87 proc. maksymalnej liczby punktów za bezpieczeństwo dorosłych. W bardzo ważnej kategorii ochrony dzieci podróżujących w samochodzie przyznano 84 proc. oceny. Badanie w kategorii ochrony pieszych - 64 proc. Dodatkowe systemy bezpieczeństwa - 60 proc. możliwych punktów.

Ford fiesta / Ford

Eksperci Euro NCAP wysoko ocenili technologie wspomagające kierowcę takie jak Adjustable Speed Limiter (system dostosowujący prędkość do warunków na drodze) oraz Lane Keeping Aid (system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu), podobnie jak system informujący o przekroczeniu ładowności oraz napinacze pasów bezpieczeństwa oferowane po raz pierwszy na tylnych siedzeniach. Pozytywną ocenę uzyskały również przednie poduszki powietrzne chroniące głowę, klatkę piersiową oraz miednicę.

Ford Fiesta / Euro NCAP

Jeep Compass

Jeep Compas nowej generacji w teście Euro NCAP także zdobył 5 gwiazdek. Eksperci wskazują, że to jeden z najbezpieczniejszych SUV na rynku. Podczas badania ochrony dorosłych pasażerów uzyskał 90 proc. oceny maksymalnej. Ochrona dzieci - 83 proc. Badanie w kategorii ochrony pieszych jeep zakończył wynikiem 64 proc. Za systemy dbające o bezpieczeństwo samochód dostał 59 proc.

Jeep Compass / dziennik.pl

Testujący docenili efektywności klatki bezpieczeństwa - wykonanej w ponad 65 proc. z wysokowytrzymałej stali (gwarantuje sztywność skrętną i większą ochronę pasażerów) oraz zastosowanie ponad 70 systemów bezpieczeństwa aktywnego i pasywnego.

Jeep Compass / Euro NCAP

Mazda CX-5

Kierowcy, którzy zdecydowali się na nową Mazdę CX-5 także mogą czuć się bezpiecznie. Organizacja Euro NCAP oceniła tego japońskiego SUV-a na 5 gwiazdek. Konstrukcja w kategorii ochrony dorosłych pasażerów zdobyła 95 proc. możliwych punktów (to najwyższy wynik w tej turze testów). Ochrona dzieci - 80 proc. Poziom bezpieczeństwa pieszych oceniono na 78 proc. A za systemy wspomagające bezpieczeństwo przyznano 59 proc. pkt.

Mazda CX-5 / dziennik.pl

Eksperci Euro NCAP zwrócili uwagę na rozwiązanie Advanced Smart City Brake Support, należące do standardowego wyposażenia nowej CX-5 (to rodzaj autonomicznego systemu hamowania awaryjnego). Układ pomaga kierowcy w uniknięciu wypadku lub przynajmniej zmniejsza prędkość, przy której dochodzi do zderzenia, a tym samym ogranicza skalę urazów. System wykorzystuje kamerę, skierowaną na drogę przed autem i działa przy prędkości od 4 do 80 km/h. Zadaniem systemu jest automatyczne zatrzymanie samochodu lub zmniejszenie prędkości w przypadku zagrożenia kolizją z innym pojazdem lub pieszym, który został zarejestrowany przez kamerę.

Mazda CX-5 / Euro NCAP

Mercedes klasy C kabriolet

Nowy Mercedes klasy C kabriolet także dostał 5 gwiazdek. Za ochronę dorosłych pasażerów przyznano 89 proc. punktów. Bezpieczeństwo dzieci oceniono na 79 proc. Za ochronę pieszych Euro NCAP przydzieliło 66 proc. W kategorii dodatkowych systemów bezpieczeństwa niemiecka nowość zdobyła 53 proc. możliwych punktów.

Mercedes klasy C kabriolet / Euro NCAP

Opel Grandland X

Nowy Opel Grandland X czyli efekt współpracy z Grupą PSA także zdobył 5 gwiazdek. Za ochronę dorosłych pasażerów przyznano 84 proc. punktów. Bezpieczeństwo dzieci oceniono na 87 proc. (to najlepszy wynik w tej serii testów zderzeniowych). Za ochronę pieszych Euro NCAP przydzieliło 63 proc. W kategorii dodatkowych systemów bezpieczeństwa nowy SUV niemieckiej marki zdobył 60 proc. możliwych punktów.

Opel grandland X / Opel / Bartlomiej Szyperski CarPhoto

Euro NCAP testowała także opcjonalny system automatycznego hamowania awaryjnego, który kierowcy mogą zamawiać jako uzupełnienie standardowego wyposażenia Grandlanda X. Zdaniem ekspertów Euro NCAP system ten sprawdził się w testach.

Opel Grandland X / Euro NCAP

Opel Ampera-e

Ciut szczęścia Oplowi zabrakło przy innym modelu. Ampera-e, jedyny samochód elektryczny w tej serii testów, zdobyła 4 gwiazdki. Na ocenie zaważyły niższe noty za ochronę dorosłych (82 proc.) i dzieci (73 proc.). Wysoko oceniono za to dodatkowe wyposażenie wspomagające bezpieczeństwo i ochronę pieszych. Odpowiednio po 72 proc. i 75 proc.

Opel Ampera / Euro NCAP

Spośród badanych modeli najwyższy poziom bezpieczeństwa dorosłym pasażerom zapewnia Mazda CX-5 (95 proc.), dzieciom - Opel Grandland X (87 proc.), przechodniom - Mazda CX-5 (78 proc.). Najskuteczniejszych zastęp elektronicznych asystentów skrywa nowa Renault Koleos (75 proc.).

Kia Rio i Picanto

W przypadku marki Kia sprawdzono modele standardowe, czyli najtańsze w cenniku i wzbogacone o systemy bezpieczeństwa.

Bazowe Picanto i Rio otrzymały po trzy gwiazdki. Szału nie ma. O kiepskim wyniku zdecydowało ubogie wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa. Humor mogą nieco poprawić dobre noty w kategoriach ochrony dorosłych, dzieci i pieszych.

Kia picanto / dziennik.pl

Kia Picanto i Rio są zdecydowanie bezpieczniejsze z dodatkowymi systemami pod karoserią - co udowodniły ponowne próby Euro NCAP. W przypadku pierwszego auta po dołożeniu wyposażenia nota wzrosła do 47 proc. i w efekcie ocena ogólna to 4 gwiazdki.

Kia Rio / Euro NCAP

Rio z lepszym wyposażeniem w kategorii dodatkowych systemów wspomagających bezpieczeństwo oceniono na 59 proc. punktów. W efekcie samochód zdobył maksymalną notę ogólną - 5 gwiazdek.

Kia Rio w drugiej serii zdobyła też bardzo wysoką notę 93 proc. punktów za ochronę dorosłych - to drugi wynik w tej serii prób, koreańskie auto ustąpiło jedynie Mazdzie CX-5.

Kia rio / dziennik.pl

Renault Koleos

Renault Koleos również wywalczył maksymalny wynik 5 gwiazdek. Za ochronę dorosłych pasażerów francuski SUV otrzymał 90 proc. oceny. W kategorii ochrony dzieci zdobył 79 proc. możliwej liczby punktów. Za ochronę pieszych Euro NCAP przydzieliło 62 proc. W kategorii "systemy asystujące służące bezpieczeństwu" uzyskał 75 proc. maksymalnej liczby.