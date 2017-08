Fiat tipo s-design jest już dostępny dla polskich kierowców. Od dotychczas oferowanych wersji różnić się może ekskluzywnym szarym nadwoziem Grigio Metropoli dedykowanym wyłącznie dla tej odmiany (na zdjęciu wyżej). Także szeroki grill lśniący czernią niczym fortepian jest jego znakiem szczególnym. Identycznym błyszczącym lakierem pokryto również wloty powietrza i obudowy lusterek. Szlachetności dodają nowe 17-calowe alufelgi i przyciemniane tylne szyby.

Fiat tipo s-design / Fiat

W tipo s-design debiutują reflektory Bi-Xenon jako seryjne wyposażenie. Zdaniem producenta takie lampy oświetlają drogę o 30 proc. skuteczniej niż zwykłe. Nie trzeba nikomu tłumaczyć, że lepsza widoczność przekłada się to na bezpieczeństwo i komfort podróżowania.

Wnętrze przeszło całkowitą metamorfozę. Zyskało na jakości. W oczy rzucają się fotele pokryte materiałowo-skórzaną tapicerką. Deska rozdzielcza dzięki wstawkom polakierowanym na czarno i szaro wskoczyła o poziom wyżej. Wyposażenie obejmuje też m.in. podłokietnik na tylnej kanapie, czy pokładowy system multimedialny z funkcją Android Auto/Carplay. Klimatyzacja jest sterowana elektronicznie.

Fiat tipo s-design jest dostępny również w kolorze czarnym Nero Cinema, czerwonym Rosso Amore, białym Bianco Gelato i szarym Grigio Colosseo / Fiat

Ceny? Fiat tipo s-design w najtańszej wersji kosztuje od 72 400 zł (samochód z turbobenzynowym 1.4 T-Jet/120 KM; 215 Nm). Drogo? U wielu konkurentów z tego poziomu cennik dopiero startuje.

Doładowany 120-konny silnik 1.4 dzięki temu, że został zaprojektowany do pracy na LPG może być ciekawą ofertą z punktu widzenia polskich kierowców. Jednostka skrywa zawory i gniazda zaworowe dostosowane do spalania gazu, jest także wyposażona w specjalny kolektor dolotowy oraz wszelkie dodatkowe wiązki elektryczne. Instalacja LPG trafia do tipo s-design w fabryce - taki model kosztuje o 3,5 tys. zł więcej.

Fiat tipo s-design / Fiat

Alternatywą dla silnika benzynowego jest turbodiesel 1.6 MultiJet/120 KM - najtańszy pięciodrzwiowy model s-design z wysokoprężnym sercem kosztuje od 80 400 zł (automatyczna przekładnia dwusprzęgłowa DDCT kosztuje dodatkowo 6 tys. zł).

Fiat tipo s-design dostępny jest także jako kombi - takie nadwozie jest droższe od 5d o 3,5 tys. zł (bez względu na silnik). Czyli najtańszy kombiak w tej wersji kosztuje od 75 900 zł.

Fiat tipo sedan kosztuje od 44 900 zł - to najtańsze tego rodzaju auto w Polsce. Model 5d z ceną od 50 900 zł pozostaje najtańszym kompaktowym hatchbackiem na nad Wisłą.

