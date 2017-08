Koncern Ford, którego łączna sprzedaż w Chinach spadła w tym roku o 7 proc. ogłosił, że podpisał list intencyjny z firmą Zotye Auto w sprawie stworzenia nowej marki, pod którą będą sprzedawane samochody elektryczne. Jak podał Reuters, firmy będą mieć w tym przedsięwzięciu po 50 proc. udziałów.

Ford nie ujawnił szczegółów dotyczących zobowiązań finansowych, ani tego, do kiedy ma zapaść ostateczna decyzja w tej sprawie.

Jak podkreśla agencja Reuters, Ford chce w ten sposób skorzystać z boomu na tego typu pojazdy na czołowym rynku motoryzacyjnym świata.

Chiny, które zmagają się z wysokim poziomem zanieczyszczenia w największych miastach, intensywnie działają na rzecz wprowadzenia na rynek pojazdów elektrycznych. Przeznaczają miliardy na badania i subsydia, by skłonić największe koncerny motoryzacyjne do uruchamiania nowych projektów z tego obszaru.

Wśród firm, które już ogłosiły plany produkcji samochodów elektrycznych w Chinach są Tesla, Daimler AG i General Motors. Władze Państwa Środka chcą, by do 2025 roku auta elektryczne i hybrydowe zasilane z sieci stanowiły co najmniej jedną piątą łącznej sprzedaży samochodów na rodzimym rynku.

Jak podkreślił Reuters, Ford postrzega Chiny jako najszybciej rozwijający się rynek pojazdów elektrycznych i przewiduje, że branża ta będzie rosła do 2025 roku w tempie 6 mln aut rocznie.

Firma Zotye, jak wynika z przedstawionych przez nią danych, sprzedała w tym roku obrachunkowym zakończonym w lipcu ponad 16 tys. samochodów elektrycznych, co oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 56 proc.

Zotye jest firmą z kapitałem prywatnym z siedzibą w prowincji Zhejiang, położonej na wschodnim wybrzeżu Chin. Oprócz małych samochodów elektrycznych produkuje też samochody typu SUV oraz ciężarówki.