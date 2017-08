Do śmiertelnego wypadku posła Rafała Wójcikowskiego doszło 19 stycznia na trasie S8 nieopodal Rawy Mazowieckiej, gdy jechał do Warszawy. Z niewyjaśnionych przyczyn jego samochód uderzył w barierki energochłonne na lewym pasie. Auto odbiło się od nich i stanęło w poprzek drogi na prawym pasie, a następnie zderzył się z nim ford transit.

"Rzeczpospolita" informuje, że śledczy odnaleźli nowego świadka w sprawie. Jest nim kierowca białego tira, który tuż przed śmiercią posła zdołał ominąć jego samochód.

- Odnaleźliśmy kierowcę tego tira. Potwierdził, że widział samochód stojący na awaryjnych światłach, dostrzegł uszkodzenie auta z przodu, ale nie było nikogo na zewnątrz. Uznał, że nie ma potrzeby się zatrzymywać - mówi "Rzeczpospolitej" prokurator Krzysztof Kopania.

Zeznania kierowcy są - jak pisze gazeta - o tyle zaskakujące, że w chwili gdy ford transit uderzył w auto posła, nie było w nim akumulatora. Znaleziono go 20 metrów dalej przy barierkach. Tymczasem eksperci twierdzą, że jeśli był prawidłowo zamontowany, to nie mógł wypaść. - Nie ma możliwości, by światła awaryjne świeciły się, jeśli nie ma w samochodzie akumulatora - mówi gazecie biegły sądowy Ryszard Ciechański. Dodaje, że Wójcikowski nie mógł też cofać pojazdem, a to wyklucza jedną z hipotez.

Prokuratura potwierdza informacje gazety o tym, że w aucie posła był uszkodzony przewód hamulcowy. - Odnotował to biegły, który badał stan techniczny auta. Uszkodzenie było między sztywnym a giętkim elementem przewodu. Odniosła się też do tego w swojej opinii Politechnika Łódzka, która nie dopatrzyła się podstaw do przyjęcia, że mogło dojść do celowego uszkodzenia. Na ten temat wypowie się też Instytut Sehna - mówi Kopania.

- Przewody hamulcowe rzadko ulegają uszkodzeniom podczas wypadków - zauważa jednak biegły specjalizujący się w wypadkach, z którym gazeta rozmawiała.

Od końca kwietnia wszystkie dowody w sprawie, w tym szczegółowy opis uszkodzeń auta posła, który przygotowali eksperci Politechniki Łódzkiej, znajdują się w Instytucie Jana Sehna w Krakowie, który we wrześniu ma przedstawić ekspertyzę. Czy prokuratura bierze pod uwagę ewentualność, że to nie był wypadek? - pyta "Rzeczpospolita". - Czekamy na opinię Instytutu. Będziemy wyciągać wnioski - mówi Kopania.

Jak informuje gazeta, w nocy z poniedziałku na wtorek na trasie S8 w miejscu wypadku posła odbędzie się drugi eksperyment procesowy z udziałem biegłych z zakresu ruchu drogowego.