Prawie 2 m wysokości, ponad 2 m szerokości i 5 metrów z hakiem długości - ta góra postawiona na 37-calowych kołach to chevrolet colorado ZH 2 . Pod podłogą pracuje specjalnie zmodyfikowane i wzmocnione zawieszenie - to dla utrzymania mobilności w każdych warunkach terenowych. Inżynierowie Chevroleta przekazując ten pojazd do testów dla U.S. Army jesienią 2016 roku podkreślali, że to najcichszy samochód wojskowy.

Chevrolet Colorado ZH2 / Chevrolet

Dlaczego? Otóż do napędu wykorzystano ogniwa paliwowe wytwarzające do 25 kW energii elektrycznej z wodoru. Dzięki temu colorado ZH 2 ma poruszać się właściwie bezszelestnie i zapewniać ponad 320 km zasięgu. Warto zauważyć, że jednostka elektryczna nie produkuje tak dużej ilości ciepła jak silnik benzynowy, a to oznacza że samochód staje się trudniejszy do namierzenia przez wroga.

Chevrolet Colorado ZH2 / Chevrolet / Isaac Brekken

Podkraść się i zaatakować znienacka

Wojsko na terenach TARDEC (U.S. Army Tank Automotive Research, Development and Engineering Center) sprawdzało jak colorado ZH 2 poradziłby sobie na polu walki.

Armia testowała m.in. bezgłośną pracę napędu w trakcie cichej obserwacji i przemieszczaniu się zwiadowców.

Colorado ZH 2 wozi na pokładzie własną, miniaturową elektrownię, która może zasilać sprzęt wykorzystywany przez żołnierzy w trakcie akcji. W ten sposób zamontowany na pikapie wodorowy generator eliminuje potrzebę zabierania ze sobą dodatkowych akumulatorów.

Roczne testy niebawem dobiegną końca. Wtedy być może armia amerykańska zdecyduje o przydatności ogniw wodorowych na polu walki.

Przy okazji "produkcji" elektryczności ze skroplonej pary wodnej powstaje ok. 7,5 litra wody na godzinę / Chevrolet