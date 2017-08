Konkurs Pebble Beach Concours d'Elegance w Kalifornii jest uważany za jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń kalendarza motoryzacyjnego - odbywa się w słynnej 18. alei ekskluzywnego Beach Golf Links. Właśnie tam 20 sierpnia japońscy konstruktorzy pochwalą się swoim najnowszym dziełem.

- Zaczęło się od prostej myśli - co by było, gdybyśmy na samym południu Japonii znaleźli samochód ukryty przed wszystkimi w jakiejś stodole siedemdziesiąt lat temu? Co by było, gdybyśmy w tym samochodzie znaleźli ziarna pasji zasiane podczas pierwszego Grand Prix Japonii oraz moc i artyzm dzisiejszego Infiniti? Jak wyglądałoby to odkrycie? - stwierdził Alfonso Albaisa, wiceprezes Infiniti ds. designu.

Jak zapowiada japońska marka nowy model połączy dwa światy - będzie odwoływać się do dawnej motoryzacji i wykorzysta dzisiejszy styl Infiniti. Retro-prototyp najpewniej dostanie napęd elektryczny.