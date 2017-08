Do wypadku doszło na ścieżce rowerowej przy jednej z galerii handlowych przy ulicy Sikorskiego w Olsztynie. 29-letnia kobieta poruszająca się rowerem na ścieżce w kierunku centrum miasta z niewiadomych przyczyn zjechała na lewą stronę i zderzyła się z prawidłowo jadąca z naprzeciwka 23-letką.

Obie zostały w wyniku czołowego zderzenia ranne. Sprawczyni ma ranę cięta nogi a pokrzywdzona 23-latka złamany palec ręki. Trafiła do szpitala.

- Zdarzenie drogowe traktujemy jako wypadek drogowy, ponieważ uczestnicy zostali ranni a czas dochodzenia do zdrowia potrwa powyżej 7 dni. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce wypadku rowerowego sporządzili dokumentację procesową. Za nieumyślne naruszenie zasad w ruchu drogowym, w wyniku czego doszło do wypadku, sprawcy może grozić kara do 3 lat więzienia - powiedział Rafał Prokopczyk z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego, w tym także do rowerzystów, o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, zachowanie rozwagi i szacunek dla innych. Cykliści nie powinni także zapominać o zasadzie ograniczonego zaufania wobec innych użytkowników.

Policja przypomina, że na ścieżce rowerowej, tak jak na zwykłej drodze, obowiązuje ruch prawostronny, zakaz wyprzedzania, gdy z naprzeciwka nadjeżdża inny rowerzysta. Nawet na ścieżce rowerowej każdy manewr wyprzedzania albo skrętu powinien być sygnalizowany wcześniej, choćby poprzez uniesienie ręki.

Wprawdzie kaski nie są obowiązkowym elementem wyposażenia, ale policja apeluje w trosce o zdrowie i życie rowerzystów o korzystanie z nich. Natomiast rower powinien mieć sprawny choćby jeden z hamulców, i być wyposażony w dzwonek i światła.