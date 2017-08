Przedstawiciele władz Jaworzna podpisali list intencyjny inicjujący współpracę gminy z Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie (ITS) oraz firmą Comtegra SA w sprawie opracowania wytycznych pozwalających na eksploatację pojazdów autonomicznych.

Włodarze przekonują, że w najbliższych latach najważniejszym kierunkiem rozwoju transportu drogowego - zarówno osobowego jak i towarowego - będzie tworzenie pojazdów samosterujących oraz wzrost liczby pojazdów zasilanych energią elektryczną. Wcześniej jednak konieczne jest opracowanie wytycznych prawnych, organizacyjnych oraz technicznych, umożliwiających eksploatację tych samochodów w sposób bezpieczny, spełniający oczekiwania użytkowników, przedsiębiorców i producentów - dodają.

- Objęcie Jaworzna eksperymentalną strefą testowania aut elektrycznych i autonomicznych to jedna z koncepcji na rozwój e-mobility w mieście. Możliwe to będzie dzięki specjalnej strefie prawnej, o utworzeniu której rozmawialiśmy w czasie tegorocznej debaty Miasta Idei - powiedział prezydent Jaworzna Paweł Silbert.

- Nasza deklaracja bycia częścią takiego projektu wzbudziła duże zainteresowanie w branży. Kolejne spotkania i rozmowy utwierdzają mnie w przekonaniu, że to perspektywiczny kierunek i szansa dla Jaworzna. Strefą objęte byłoby całe miasto, pojazdy miałyby sprawdzać się w normalnym ruchu miejskim, jednak do tego trzeba się odpowiednio przygotować i to wyzwanie podejmujemy - dodał.

Władze Jaworzna wskazują, że tworzenie strefy testów takich pojazdów wiąże się z szeregiem uwarunkowań prawnych, dlatego konieczna jest współpraca pomiędzy podmiotami na styku samorządu, biznesu oraz nauki. Stąd porozumienie z ITS i firmą Comtegra. Prace realizowane będą na trzech poziomach: strategicznym - dotyczącym problematyki legislacji, eksperymentalnym - poświęconym pracom badawczym i rozwojowym oraz implementacyjnym, który pozwoli na wypróbowanie w mieście wypracowanych rozwiązań organizacyjnych i technicznych.

- Cieszę się, że Instytut Transportu Samochodowego - lider w dziedzinie badań w szeroko rozumianym transporcie drogowym - jest stroną pierwszego w Polsce porozumienia, które umożliwi bezpieczne testowanie i wdrażanie do ruchu drogowego w Polsce pojazdów autonomicznych - powiedział dyrektor Instytutu, dr hab. inż. Marcin Ślęzak.

W ocenie prezesa firmy Comtegra Piotra Jelskiego, nawet biorąc pod uwagę zagrożenia i wyzwania związane z pojazdami autonomicznymi, rozwój w tym właśnie kierunku jest nieunikniony. "Opowiadamy się po stronie biorącej odpowiedzialność za kształt i przyszłość tego kierunku w kraju. Dziś udowadniamy, że nawet kraj nieposiadający wysoko rozwiniętego przemysłu samochodowego jest w stanie dołożyć znaczącą cegiełkę do światowego trendu” - podkreślił prezes.

- Szczęśliwie okazało się też, że jest w Polsce miasto otwarte na innowacje i zainteresowane pracami nad określeniem organizacyjnego i technologicznego "progu wejścia". W Jaworznie znaleźliśmy miejsce, w którym przeprowadzimy prace badawczo-rozwojowe, w których wyniku spodziewamy się otrzymać klarowne wytyczne i narzędzia pozwalające na wykorzystanie nowoczesnych technologii - dodał dyrektor ds. rozwoju biznesu w tej spółce Dariusz Skonieczny.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy na ulice Jaworzna miałyby wyjechać samochody samosterujące. Miasto chce być liderem innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie transportu - inwestuje w autobusy elektryczne, chce też udostępnić odcinek dawnej linii kolejowej między centrum a jedną z dzielnic pod tor testowy hyperloopa, który ma być systemem transportowym wykorzystującym kapsuły pasażerskie lub towarowe poruszające się w próżniowej tubie (minimalizującej opór powietrza) z prędkością do ok. 1200 km/h. Wymyśloną przed laty ideę wskrzesił ostatnio Elon Musk, szef m.in. firm Tesla i Dariusz Skonieczny.