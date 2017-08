Po sześciu miesiącach 2017 na pierwszym miejscu wśród najczęściej wybieranych modeli znajduje się Volkswagen Golf z wynikiem 237 405 egzemplarzy. Eksperci wskazują, że do utrzymania korony przyczyniła się niedana modernizacja tego auta. Także Polacy z oferty VW najczęściej wybierają Golfa (7272 zarejestrowanych aut; na drugim miejscu jest Passat - 4368 sztuk).

Volkswagen golf R / dziennik.pl

Co ciekawe, nad Wisłą kierowcy najczęściej wybierają najbogatszą wersję Golfa - Highline. W tej odmianie w standardzie znajduje się m.in.: system monitorowania otoczenia przed autem - Front Assist wyposażony w układu awaryjnego hamowania z system rozpoznawania pieszych, który minimalizuje skutki kolizji lub w ogóle pozwala jej uniknąć. Od niedawna do Golfa jest dostępny system asystujący, który wspomaga jazdę w korku i zapewnia częściowo automatyczną jazdę do prędkości 60 km/h. Inny z systemów - w sytuacji gdy kierowca, na przykład, zasłabnie za kierownicą - potrafi przejąć kontrolę nad prowadzeniem samochodu i bezpiecznie zatrzymać go na pasie awaryjnym.

Model z Wolfsburga w europejskim rankingu wyprzedza drugie auto w zestawieniu Renault Clio o aż 53 411 sztuk. Podium najczęściej rejestrowanych modeli zamyka Volkswagen Polo z wynikiem 171 554 egzemplarzy.

Kolejne miejsca zajmują Ford Fiesta (156 424 szt.), Opel Corsa (138 703 szt.), Nissan Qashqai (136 239 szt.). Produkowany w Gliwicach Opel Astra jest siódmym najpopularniejszym autem w Europie - w pierwszym półroczu zarejestrowano 133 709 egzemplarzy. Peugeot 208 rejestrowano 132 103 razy.

Opel astra / Opel / Josef Horazny

Volkswagen Tiguan (9. miejsce; 127 392 sztuki) może pochwalić się największym wzrostem liczby rejestracji w porównaniu z półroczem 2016 roku nie tylko w gronie aut w Top10, ale nawet w pierwszej dwudziestce notowania - niemiecki SUV zyskał ponad 75 proc. na popularności.

Volkswagen Tiguan / dziennik.pl

Top10 kontynentalnego rankingu zamyka najczęściej wybierana w Polsce Skoda Octavia. W pierwszym półroczu Europejczycy zarejestrowali ponad 120 tys. sztuk czeskiego auta.

Aż 6 modeli w Top10 to samochody niemieckich producentów, 2 modele to przedstawiciele francuskich marek i po jednym z Czech i Japonii.

Rekordowe 8,4 mln zarejestrowanych aut. Hitem SUV-y

Europejczycy w ciągu pierwszych sześciu miesięcy najwięcej zarejestrowali aut z kategorii SUV i crossover - aż 2 286 178 egzemplarzy (to o niemal 20 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku). Podwyższone samochody stanowią obecnie ponad 28 proc. całego rynku Starego Kontynentu.

Samochody segmentu B (volkswagen polo czy opel corsa) są na drugim miejscu pod względem liczby rejestracji (ponad 1,8 mln sztuk; 21 proc. rynku). Auta tej wielkości zyskały 5 proc. w porównaniu do pierwszego półrocza 2016.

Podium zamykają auta kompaktowe (volkswagen golf, opel astra czy renault megane), które stanowią 19 proc. rynku. Europejczycy w ciągu sześciu miesięcy 2017 roku zarejestrowali ponad 1,6 mln samochodów tej klasy (o 1,3 proc. mniej w odniesieniu do półrocza 2016).

W porównaniu do pierwszych sześciu miesięcy zeszłego roku najwięcej w straciły minivany - niemal 15 proc. To efekt stale rosnącej popularności modeli SUV.