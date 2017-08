Według BBC, które powołuje się na lokalne władze, obecnie w okolicy miasta Durango (południowy zachód stanu Kolorado) każdego tygodnia dwa-trzy niedźwiedzie klinują się w samochodach. Trafiają do nich w poszukiwaniu jedzenia, bo w tym roku brakuje im pożywienia - mówił BBC rzecznik biura szeryfa w hrabstwie La Plata, Dan Bender.

Jak tłumaczył, niektóre niedźwiedzie nauczyły się nawet otwierać drzwi pojazdów klamką, ale - jak dodał - pierwszy raz zwierzę spróbowało jazdy samochodem.

Bender wyjaśnił, że niedźwiedź nie uruchomił pojazdu, ale prawdopodobnie zwolnił hamulec ręczny, przez co samochód stoczył się z górki i uderzył w skrzynkę na listy mieszkańca Durango, Rona Corneliusa. - Zazwyczaj nie wstaję o 5 rano, no chyba że niedźwiedź jedzie ulicą - żartował Cornelius w rozmowie z lokalną gazetą "Durango Herald".

Zwierzę przeżyło wypadek i uciekło.

Władze apelują do mieszkańców, by nie zostawiali jedzenia w samochodach oraz by zamykali drzwi pojazdów na klucz.