Inspektorat Uzbrojenia MON w marcu 2015 r. ogłosił przetarg na dostawę 118 pojazdów dalekiego rozpoznania w latach 2016-2022 - program ten otrzymał kryptonim Żmija. Do ministerstwa spłynęło osiem ofert, z czego pięć w ocenie resortu nie spełniało warunków - zostały odrzucone. Z trzech propozycji, które zostały na placu boju, MON wreszcie wyłonił zwycięzcę. Za najkorzystniejszą uznano ofertę przedstawioną wspólnie przez firmy Concept z Bielska-Białej i Polski Holding Obronny. A samochód, który zaoferowano resortowi Antoniego Macierewicza nazywa się Wirus. Z dokumentacji przetargowej wynika, że 118 nowych wirusów dla wojska ma kosztować ok. 91 mln zł.

Wirus to pojazd, który zadebiutował na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach w 2012 roku. Od tego czasu samochód przeszedł szereg modyfikacji - auto, które trafi do wojska to już czwarta wersja. W jej rozwoju i testach pomagali m.in. byli żołnierze sił specjalnych. Sercem auta jest 190-konny silnik Diesla o pojemności 2.5 l - napęd wysokoprężny ma być gwarantem dużego zasięgu. Pod podłogą pracuje napęd 4x4. Na pokładzie przewidziano trzy miejsca - dla kierowcy, dowódcy oraz strzelca. Kabina jest otwarta, ale przewidziano możliwość zabudowania.

Firma z Bielska-Białej buduje pojazdy dla wojska / Concept Sp. z o.o.

Opancerzenie podwozia stanowią maty aramidowe oraz materiały ceramiczno-kompozytowe - co zmniejsza masę pojazdu. Klatka bezpieczeństwa została zintegrowana z nadwoziem i wykonana z rur ze stali konstrukcyjnej o podwyższonej wytrzymałości. Wirus nadaje się do transportu kolejowego, morskiego, lotniczego na pokładzie C-130 Herkulesa. W rejon działania armii można też go dostarczyć podwieszonego pod śmigłowcem. Wirus nadaje się również do desantowania metodą spadochronową. Auto wyposażono w opony terenowe z wkładkami typu run-flat, dlatego ma pozostać mobilne mimo przestrzelenia ogumienia. Elektryczna wyciągarka linowa pomoże w trakcie przepraw.

Wirus to pojazd o długości 4 m - tym wymiarem odpowiada volkswagenowi polo i jest o 25 cm krótszy od golfa. Szerokość i wysokość wynoszą po 2 metry. Zwarte wymiary powinny ułatwić manewrowanie np. w lesie. Auto jest też lekkie - musi mieć masę własną poniżej 1700 kg i DMC mniejszą niż 2,6 t jak tak wymagało MON. Poza trójką załogi samochód musi przewieźć uzbrojenie oraz ładunki (sprzętu specjalistycznego) o masie minimum 900 kg, tak by żołnierze byli niezależni przez 7 dni wykonywania zadań rozpoznawczych.

MON wymagało, by nowe auta były przystosowane do pokonywania przeszkód terenowych i sztucznych: brodu o głębokości co najmniej 0,5 m (bez przygotowania pojazdu), rowu o szerokości 0,6 m i muru o wysokości 0,3 m.

Wiadomo, że do budowy wirusa wykorzystano dostępne na rynku podzespoły, a rama i konstrukcja kratownicowa powstały w Polsce. Nowy model bielskiej firmy, który ma trafić do armii powinien zadebiutować na początku września w Kielcach podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.