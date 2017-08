Mazda i Toyota stworzą spółkę joint venture, której zadaniem będzie budowa w USA nowej fabryki zdolnej produkować do 300 tys. pojazdów rocznie, z czego większość będą stanowiły modele SUV. Koszt inwestycji to ok. 1.6 mld dolarów. Taśmy mają ruszyć w 2021 roku. Pracę w nowym zakładzie znajdzie 4 tys. osób.

- Porozumienie jest świadectwem rezultatów jakie osiągnęliśmy podczas dwóch lat wspólnych i przemyślanych dyskusji między dwiema firmami i jest też kamieniem milowym na drodze do wzmocnienia naszego partnerstwa w sposób zrównoważony - komentują przedstawiciele Mazdy.

Firmy będą również wspólnie rozwijać projekty napędów elektrycznych, systemów komunikacji i bezpieczeństwa.

Akio Toyoda, prezydent Toyoty oraz szef Mazdy Masamichi Kogai / PAP/EPA / CHRISTOPHER JUE

Toyota wcześniej zapowiadała, że chce wejść na rynek aut elektrycznych do 2020 roku. Mazda planuje sprzedaż swoich pierwszych modeli na prąd w USA w 2019 roku.

Mazda zaznacza, że mimo ogłoszenia sojuszu kapitałowego obie firmy zachowają niezależność i równość. W ramach joint venture Toyota przejmie 5 proc. udziałów mniejszego partnera. Mazda weźmie 0,25 proc. Toyoty.

W 2015 roku Toyota i Mazda rozpoczęły współpracę nad rozwojem technologii autonomicznej jazdy.