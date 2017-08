PAIH poinformowała, że te projekty to zapowiedź 56 tys. nowych miejsc pracy w Polsce. A wśród aktualnie wspieranych przez Agencję bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) najwięcej - 62 - pochodzi z sektora usług nowoczesnych.

- Stanowią one 1/3 portfela Agencji. W sumie segment BSS, nad którym pracuje teraz Agencja ma wartość 150,4 mln euro. Jeśli wszystkie z zaplanowanych przez firmy inwestycji BSS zostaną zrealizowane, ten uznawany za najszybciej rozwijający się obszar polskiej gospodarki, może urosnąć o kolejne 19,4 tys. miejsc pracy - wylicza PAIH.

Motoryzacja dodaje gazu

Zdaniem przedstawicieli Agencji dzięki wspieranym przez PAIH 38. inwestycjom z branży motoryzacyjnej może przybyć przeszło 15 tys. nowych etatów.

- Co trzeci projekt, który obsługuje Polska Agencja Inwestycji i Handlu realizowany jest przez przemysł automotive - powiedział Krzysztof Senger wiceprezes Agencji ds. inwestycyjnych. - Łącznie są one warte aż 2,3 mld euro, czyli o połowę więcej niż projekty motoryzacyjne, nad którymi pracowaliśmy w zeszłe wakacje - dodał.

Skąd pochodzi kapitał? PAIH wskazuje, że narodowymi liderami są inwestorzy amerykańscy, którzy prowadzą 60 projektów typu BIZ (bezpośrednie inwestycje zagraniczne) o wartości ponad 1 mld euro. Na drugiej lokacie uplasował się kapitał z Niemiec - 21 projektów wartych także ponad 1mld euro.

Na trzecim miejscu jest Japonia (14 projektów, o wartości 704,8 mln euro), która awansowała względem poprzedniego roku aż o sześć pozycji, ponad dwukrotnie zwiększając liczbę oraz blisko sześciokrotnie wartości projektów realizowanych przy wsparciu PAIH.

W ocenie analityków ożywienie zauważono też u innych inwestorów azjatyckich. Chiny podwoiły liczbę projektów BIZ do 8 inwestycji, a wartość chińskiego portfela wzrosła z 117 mln w lipcu 2016 r. do 636,5 mln euro obecnie. PAIH zanotowała także imponujący wzrost wartości portfolio projektów BIZ z Południowej Korei. Pula ta urosła w rok prawie trzykrotnie - z 370 mln euro do 953,3 mln euro.

PAIH wylicza również, że od początku roku zakończyła już prace nad 41 projektami inwestycyjnymi o wartości 644,2 mln euro dzięki, którym ma powstać 10,7 tys. nowych miejsc pracy. Analogiczny okres 2016 Agencja zamknęła z 36 pomyślnie zakończonymi projektami o wartości 396,2 mln euro i 7,5 tys. potencjalnymi miejscami pracy.