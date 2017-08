635 samochodów outlander PHEV dostało barwy ukraińskiej policji. Nowe radiowozy przekazano mundurowym w Kijowie. Zamówienie na te auta to efekt porozumienia w sprawie ograniczenia emisji szkodliwych substancji, podpisanego przez kilka japońskich firm z rządem Ukrainy.

Firma Mitsubishi Motors Corporation (MMC) już po raz drugi dostarczyła auta w ramach "zielonych inwestycji". Wcześniejszą była dostawa 507 całkowicie elektrycznych modeli i-MiEV dla rządu Estonii, która rozpoczęła się w październiku 2011 roku.

Mitsubishi outlander PHEV - zdjęcie poglądowe / Mitsubishi

- Mitsubishi Outlander PHEV nie tylko jest przyjazny środowisku, ale oferuje też nasze najnowsze technologie, takie jak zaawansowany system napędu na cztery koła Super All-Wheel Control, który czyni go wysoce przydatnym do celów policyjnych - powiedział podczas przekazania samochodów Osamu Masuko, prezes MMC i dyrektor generalny.

Od chwili wejścia na rynek w 2013 roku, outlander PHEV osiągnął łączną sprzedaż niemal 81 tys. sztuk (pod koniec 2016 roku) i od czterech lat z rzędu jest najlepiej sprzedającą się hybrydą typu plug-in w Europie.

Mitsubishi outlander PHEV - zdjęcie poglądowe / Mitsubishi

W Europie nowa gwarancja na japoński napęd

Transakcja zbiegła się w czasie z wprowadzeniem przez MMC na europejski rynek nowych warunków gwarancji we wszystkich modelach mitsubishi outlander PHEV oraz i-MiEV (z wyjątkiem i-MiEV z roku modelowego 2010). Dotychczasowa gwarancja producenta na wszystkie komponenty napędu elektrycznego i akumulatory to 8 lat do 160 tys. km, jako dodatek do standardowej, 5-letniej gwarancji, jaką Mitsubishi Motors udziela na swoje samochody.

Mitsubishi outlander PHEV - zdjęcie poglądowe / Mitsubishi

Nowością jest to, że obecnie producent gwarantuje dodatkowo utrzymanie pojemności akumulatora trakcyjnego na poziomie 70 proc. lub wyższym w okresie 8 lat od daty pierwszej rejestracji, lub do przebiegu 160 tys. km, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. W przypadku stwierdzenia pojemności poniżej 70 proc. zostanie on wymieniony na nowy - nieodpłatnie i w ramach gwarancji. Nie tylko na Ukrainie, ale też i w Polsce.