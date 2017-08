"W pierwszej połowie 2017 r. zarejestrowano 247 tys. nowych samochodów osobowych, o 17,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Rejestracje klientów instytucjonalnych w I połowie br. wzrosły o 20,8 proc., natomiast klientów indywidualnych o 10,4 proc." - napisano w raporcie.

Zgodnie z analizą, wśród trzech najliczniejszych segmentów, najszybciej rósł popyt na małe i średnie SUV-y oraz samochody klasy B i C.

"Dynamika jest jeszcze wyższa wśród minibusów i samochodów klasy E. Najwyższe tempo wzrostu wśród wszystkich rodzajów pojazdów odnotowano w segmencie autobusów i autokarów. W pierwszej połowie 2017 r. zarejestrowano ich 1,15 tys. szt. Dobre wyniki wypracowały ulokowane w Polsce fabryki motoryzacyjne. Łącznie wyprodukowano 388,4 tys. pojazdów samochodowych, co oznacza wzrost o 2,6 proc. r/r" - napisano.

Raport mówi, że w II kwartale produkcja samochodów osobowych spadła (144,5 tys. szt., spadek o 2,9 proc. r/r), wzrosła zaś liczba pojazdów do transportu publicznego (2,6 tys. szt., wzrost o 12,6 proc.). O 28,8 proc. r/r wzrosła również produkcja samochodów dostawczych i ciężarowych.

Dane dotyczące drugiego kwartału br. wskazują, że w tym czasie zarejestrowano w Polsce 121,1 tys. nowych samochodów osobowych, tj. o 14,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, kiedy to wzrost wyniósł 23,2 proc.

Według raportu sektor motoryzacyjny zawdzięcza ten wynik przede wszystkim nabywcom instytucjonalnym – ich rejestracje w drugim kwartale 2017 r. zwiększyły się o 17,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku i odnotowanym wówczas 27 proc. wzroście.

Zakupy klientów indywidualnych wzrosły w mniejszym stopniu – o 6,5 proc. r/r. Natomiast rekordowe liczby rejestracji widoczne były w segmencie marek premium – w II kwartale br. zarejestrowano 15,8 tys. tego typu pojazdów.

"Rekordy bije segment marek premium. Od kilku lat obserwowany jest w nim dynamiczny wzrost rejestracji. W pierwszej połowie 2017 roku rejestracje marek premium zwiększyły się aż o 26,8 proc. r/r, podczas gdy sprzedaż marek popularnych o 16 proc. Nie można zapominać, że te ostatnie stanowią ponad 87 proc. rynku. Widoczna jest wyraźna dominacja nabywców instytucjonalnych w obu segmentach – 88 proc. w pierwszym i 64,8 proc. w drugim" – mówi cytowany w komunikacie prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakub Faryś.

W raporcie napisano, że w pierwszej połowie br. najpopularniejszy segment C zwiększył liczbę rejestracji o 16 proc., małe i średnie SUV-y o 29 proc., a klasa B o 17 proc. Najszybciej rósł segment minibusów (104 proc. wzrostu r/r) i klasy E (wzrost o 50 proc.). Spadek rejestracji odnotowano w segmencie A (o 15 proc.) i dużych MPV (o 12 proc.).

"W porównaniu do zeszłego roku, w II kwartale 2017 r. znacząco wzrosły rejestracje samochodów osobowych z napędami alternatywnymi (głównie hybrydowymi), które były wyższe o 58,4 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Ogólnie zarejestrowano 3 tys. 984 auta, przy czym ponad 90 proc. tej części rynku należało do dwóch marek" - wskazał partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce Mirosław Michna. Zwrócił uwagę, że wciąż znacznie więcej aut z napędem alternatywnym kupują klienci instytucjonalni niż prywatni.

Zgodnie z raportem w drugim kwartale 2017 r. odnotowano spadki w segmentach samochodów dostawczych (zarejestrowano 15 tys. takich pojazdów, co oznacza spadek o 5,5 proc. r/r). O 40,5 proc. wzrosła natomiast liczba rejestracji w segmencie autobusów i autokarów (zarejestrowano 604 pojazdy).

Michna podkreślił, że w pierwszej połowie br. w całej UE zarejestrowano 8,2 mln nowych samochodów osobowych, tj. o 4,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku. Wśród dziesięciu największych rynków najwyższy wzrost rejestracji odnotowano w Holandii (o 17 proc.), Polsce (o 17 proc.) i we Włoszech (o 9proc.) oraz Austrii (o 9 proc.) Najwięcej samochodów zarejestrowano w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Raport przypomina, że według danych Eurostatu, w I kwartale 2017 roku wartość eksportu produktów motoryzacyjnych z Polski wzrosła o 15 proc. r/r i wyniosła 8,8 mld euro. Motorem wzrostu były zarówno podzespoły, części i akcesoria motoryzacyjne (w tym silniki), których eksport osiągnął wartość 5,5 mld euro (wzrost o 12,4 proc. r/r), jak i pojazdy silnikowe, których wyeksportowano za 3,3 mld euro, tj. o 19,6 proc. więcej niż rok wcześniej.