Opel grandland X to już drugie dziecko niemieckiej marki - po mniejszym modelu crossland X - stworzone przy współpracy z francuskim koncernem PSA. Samochód powstał na płycie podłogowej wykorzystywanej przez peugeota 3008 (auto zdobyło tytuł Car of the Year 2017).

Pod względem wyglądu styliści Opla postawili na spokojne, przemyślane kształty, które nawet po kilku latach nie powinny zbrzydnąć. Jedno spojrzenie i grandland X nie wyprze się siostrzanej astry z Gliwic, czy nowej insigni. Eleganckie nadwozie podkreślają wielkie 19-calowe koła. Producent przewiduje też możliwość zamówienia dwukolorowego malowania - wówczas grandland X ma kontrastujący czarny dach.

Wnętrze to typowy współczesny Opel. Panuje niemiecki porządek, bez wydumanych zakamarków do zbierania kurzu. Przejrzyście i logicznie. Wysoka pozycja za kierownicą gwarantuje dobrą widoczność, co w czasie jazdy powinno przełożyć się na poczucie bezpieczeństwa. A 2675 mm rozstawu osi pozwoliło stworzyć całkiem przestronne wnętrze dla rodziny i na jej hobby.

Opel grandland X / Opel / Bartlomiej Szyperski CarPhoto

Bagażnik o pojemności 514 l da się powiększyć do 1652 l - takimi wartościami grandland X może konkurować nawet z najprzestronniejszymi kompaktowymi kombi.

Przydatnym rozwiązanie może okazać się automatyczna klapa kufra otwierana ruchem stopy, bez dotykania samochodu. Wystarczy machnąć nogą pod tylnym zderzakiem i wieko samo odsłoniła ładownię. Powtórzenie ruchu powoduje zamknięcie bagażnika.

Opel grandland X / Opel / Bernd Mayer

Komfort użytkowania mają zagwarantować ergonomiczne fotele z atestem AGR (Akcji na rzecz Zdrowych Pleców) czy podgrzewane kierownica oraz fotele z przodu i z tyłu. Łączność z internetem zapewni system IntelliLink, a Opel OnStar najnowszej generacji połączy z konsultantem, który pomoże w rezerwacji pokoju w hotelu czy wyszuka parking. Ponadto pasażerowie będą mogli indukcyjnie naładować smartfony.

Grandland X ma 4477 mm długości, 1844 mm szerokości i 1636 mm wysokości. To już trzeci Opel oznaczony symbolem "X". Poza nim są jeszcze krótsze o około 20 cm crossland X i mokka X.

Opel grandland X / dziennik.pl

Opel grandland X został hurtowo naszpikowany rozwiązaniami ułatwiającymi życie człowiekowi. Lista obejmuje m.in. adaptacyjny tempomat z funkcją wykrywania pieszych czy system automatycznego hamowania awaryjnego.

Układ wykrywania zmęczenia nie pozwoli kierowcy zasnąć i zaleci mu przerwę w podróży. Asystent parkowania w duecie z kamerą zapewniającą widok z lotu ptaka pomogą we wciskaniu się w lukę na postoju. Noc rozjaśni adaptacyjny system oświetlenia (AFL) z diodowymi reflektorami.

Opel grandland X / Opel / Axel Wierdemann

Jeśli ktoś tęskni się za napędem 4x4 to taki nie został przewidziany. Trakcję na śliskim i poza asfaltem ma poprawiać system Grip Control. To elektroniczny układ, który poprzez ESP dopuszcza uślizg kół i symuluje blokadę dyferencjału. Na wyjechanie z zaspy czy błotnej leśnej drogi powinno wystarczyć. Poza tym jest też asystent pokonywania wzniesień.

W kabinie panuje czytelna estetyka znana z astry produkowanej w Gliwicach. Przyciski i pokrętła w środkowej części deski rozdzielczej pogrupowano w trzech rzędach - ręka powinna intuicyjnie trafiać na nie kiedy zajdzie potrzeba. Plus za umieszczenie monitora oraz zegarów w jednej linii, dzięki temu kierowca nie musi błądzić w poszukiwaniu danych.

Opel grandland X / Opel / Axel Wierdemann

Silniki? Opel grandland X zadebiutuje na polskim rynku jesienią. Na początek przewidziano dwie jednostki napędowe - turbobenzynową 1.2/130 KM i silnik Diesla 1.6/120 KM. Polskie przedstawicielstwo firmy liczy, że benzynowy wariant będzie wybierany przez 60-70 proc. kupujących grandlanda X. A jesienią 2018 roku gamę poszerzy większy silnik na bezołowiową - 1.6 Turbo/180 KM.

Opel grandland X / Opel / Bartlomiej Szyperski CarPhoto

Opel grandland X zadebiutuje oficjalnie w połowie września podczas salonu samochodowego we Frankfurcie. A od października będzie dostępny w salonach niemieckiej marki w Polsce. Zamówienia można składać już teraz - najtańszy model kosztuje od 94 900 zł (pod maską silnik benzynowy 1.2 Turbo/130 KM). Wersja z dieslem 1.6/120 KM to wydatek przynajmniej 105 900 zł

Standardowe wyposażenie obejmuje działający w oparciu o kamerę układ ostrzegania przed niezamierzonym opuszczeniem pasa ruchu, system Opel OnStar, rozpoznawanie znaków drogowych, system wspomagający ruszanie pod górę, radioodtwarzacz R4.0 z modułem Bluetooth umożliwiającym korzystanie z telefonu w trybie głośnomówiącym, klimatyzację, tylną kanapę dzieloną w układzie 40:60.

Z dodatków można zamówić system Denon z ośmioma głośnikami i subwooferem za 2900 zł. Tyle samo kosztuje panoramiczny szklany dach. Adaptacyjny tempomat z funkcją automatycznego hamownia wyceniono na 3 tys. zł.