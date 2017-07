Hyundai zbadał preferencje osób poszukujących nowego samochodu i doszedł do ciekawych wniosków. O ile dawniej podstawowym kryterium była cena, to dziś najbardziej dla klientów marki liczy się dobry design. Aż 61 proc. ankietowanych jako najważniejszy wskazało właśnie atrakcyjny wygląd - mówiąc obrazowo ponad 60 na 100 kierowców chce jeździć ładnym autem.

Z ankiety wynika też, że urodziwy samochód musi również być dobrze wyposażony seryjnie - to drugi istotny argument zaważający na decyzji zakupowej. Cena jest brana pod uwagę dopiero na trzecim miejscu.

- Siłą najnowszych modeli Hyundaia jest elegancka i wyróżniająca stylistyka - wymagania zarówno kierowców indywidualnych jak i firm w tym zakresie są coraz wyższe. Klienci szukają też jakości i bogatego wyposażenia - zauważa Tomasz Michalczewski, kierownik zespołu planowania sprzedaży Hyundai Motor Poland. - O ile dawniej na przykład klimatyzacji wymagali tylko ci, którzy kupowali auta wyższej klasy, obecnie nawet w małych, miejskich samochodach jest ona standardem. A cena i gama dostępnych modeli musi być atrakcyjna na tle konkurencji - dodaje i wskazuje, że koreański producent ma jedną z najobszerniejszych ofert na rynku.

SUV dobry na każdą okazję

Hyundai Tucson to najczęściej wybierany model tej marki w Polsce. Zdaniem Michalczewskiego ten SUV powinien zainteresować osoby poszukujące rodzinnego, praktycznego auta oraz przedsiębiorców, którym zależy na pozytywnym postrzeganiu ich firmy. - Samochód kusi najnowszymi silnikami o wysokiej kulturze pracy. Nie brak w nim nowinek ze świata multimediów. Również pod względem komfortu podróżowania Tucson jest bardzo dobrze dopracowany- kabina oferuje mnóstwo miejsca niezbędnego przy dalszych, rodzinnych wypadach. Zapewni też komfortową podróż służbową - ocenia.

Hyundai Tucson / Hyundai

Kierowca poza wysoką pozycją i dobrą widocznością powinien docenić duży ekran systemu multimedialnego wyraźnie prezentujący mapy nawigacji. Samochód potrafi dodatkowo samodzielnie utrzymywać pas ruchu i odczytywać ograniczenia prędkości. Tucson został też wyposażony w "aktywną maskę", która w razie kolizji czołowej z pieszym unosi się, aby zamortyzować uderzenie. A to tylko część z innowacji zastosowanych pod masywnymi rysami tego SUV-a.

Hyundai Tucson / Hyundai

Dla poszukujących większego pojazdu Hyundai przygotował model Santa Fe. Po zajęciu miejsca za kierownicą od razu czuć ogromną przestrzeń. Co ciekawe, już bazowy wariant tego SUV-a może zabrać w podróż siedem osób - wtedy trzeci rząd siedzeń czeka schowany w podłodze bagażnika. Przestrzeń ładunkowa wersji pięciomiejscowej wynosi 585/1680 l, model siedmiomiejscowy to kufer o pojemności od 516 do 1615 l. A dostępna jest jeszcze większa odmiana Grand.

Hyundai Santa Fe / Hyundai

Hyundai Santa Fe po ostatniej modernizacji występuje z nowym turbodieslem 2.0 CRDi o mocy 185 KM. Silnik współpracuje z klasyczną skrzynią automatyczną i napędem na cztery koła. Taki zestaw w połączeniu z miękkimi nastawami zawieszenia idealnie nadaje się do komfortowego podróżowania. W efekcie Santa Fe sprawdzi się jako duży i funkcjonalny samochód rodzinny, ale z powodzeniem może też pełnić funkcję reprezentacyjnego, luksusowego SUV-a dla wymagającego szefa firmy.

Hyundai Santa Fe / Hyundai

- Wybór samochodów dla małych i średnich przedsiębiorstw zawsze będzie trochę inny od wyboru dla korporacji, gdzie najważniejszy jest wolumen i koszty. Mam wrażenie, że w małych i średnich przedsiębiorstwach większą wagę przywiązuje się do wizerunku. Auta kombi w przedsiębiorstwach mają się póki co dobrze, ale SUV-y i crossovery konsekwentnie budują swoją pozycję - powiedział dziennik.pl Piotr Wielgus, redaktor naczelny magazynu "Menadżer Floty".

Którego SUV-a wybrać?

Ceny są rozsądnie skalkulowane na tle konkurencji. Na korzyść koreańskich aut przemawiają bogate wyposażenie oraz 5-letnia gwarancja bez limitu kilometrów. Każdy model wygląda atrakcyjnie i ma swój indywidualny charakter, dlatego o wyborze powinny decydować indywidualne potrzeby.

Hyundai Tucson po trzech latach eksploatacji przy rocznym przebiegu na poziomie 30 tys. km będzie wart ok. 50 proc. ceny zapłaconej w salonie. To znacznie więcej niż średnia rynkowa w tej klasie. Krótko mówiąc, Hyundai jest dobrą inwestycją zarówno dla prywatnych kierowców jak i firm najróżniejszego kalibru.