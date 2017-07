W najbliższy poniedziałek w zakładzie rozpocznie się trwająca ponad dwa tygodnie przerwa wakacyjna. Fabryka wznowi pracę 16 sierpnia. Zgodnie z układem zbiorowym pracy, wraz z wynagrodzeniem za czerwiec załoga otrzymuje też premię urlopową - w tym roku średnio ponad 2,1 tys. zł na jednego pracownika.

Tyska fabryka FCA, w której produkcji dominuje Fiat 500, w ubiegłym roku wyprodukowała w sumie blisko 273,8 tys. aut. Tegoroczne wyniki produkcyjne nie będą do końca porównywalne z zeszłorocznymi, ponieważ od wiosny ub. roku zakład nie wytwarza już Forda Ka, który przez osiem lat powstawał w Tychach na zlecenie koncernu Forda; w minionym roku wyprodukowano go ponad 12,6 tys.

Ubytek związany z zaprzestaniem produkcji Forda widać także po wynikach pierwszego półrocza br., kiedy z linii produkcyjnej tyskiej fabryki zjechało niespełna 153,7 tys. aut, wobec ponad 165,1 tys. w tym samym okresie przed rokiem (z czego niespełna 152,5 tys, modeli FCA). Ubytek związany z Fordem jedynie częściowo udało się zrekompensować wzrostem produkcji "pięćsetki" i Abartha 500.

- Biorąc pod uwagę zakończenie produkcji Forda w 2016 r., produkcja marek FCA w zakładzie w Tychach w pierwszym półroczu 2017 wzrosła - wskazała rzeczniczka FCA Beata Dziekanowska. Na cały 2017 r. firma prognozuje produkcję modeli FCA na poziomie porównywalnym z ubiegłorocznym, zastrzegając, że zależy to przede wszystkim od sytuacji rynkowej.

W pierwszym półroczu 2017 r. rynek okazał się przychylny dla modeli Fiat 500 i Abarth, których w Tychach wyprodukowano w sumie prawie 113,5 tys. egzemplarzy, wobec ponad 109,3 tys. w tym samym okresie rok wcześniej. Produkcja tych modeli była wyższa prawie o 4,2 tys. aut, czyli niespełna 4 proc. Wzrost dotyczył w większości Abartha 500.

Wytwarzany od dziesięciu lat Fiat 500 to główny model produkowany w tyskiej fabryce - w ub. roku z linii produkcyjnych zjechało ponad 193,7 tys. egzemplarzy tego modelu, w tym ponad 17,8 tys. Abartha 500. Ogółem w Tychach powstało dotąd prawie 1,8 mln egzemplarzy "pięćsetki" - dwumilionowy egzemplarz spodziewany jest w przyszłym roku.

Wytwarzany obecnie Fiat 500 to następca popularnej we Włoszech "pięćsetki", której produkcja ruszyła w 1957 r. Na przełomie czerwca i lipca Włosi świętowali 60. urodziny kultowego "małego, wielkiego samochodu", który w swojej długiej historii zgromadził liczne nagrody i pobił rozmaite rekordy - w sumie wyprodukowano wówczas 4 mln aut tego modelu. Wraz z 2 mln egzemplarzy obecnego Fiata 500 (oprócz Tychów model wytwarza też fabryka w Meksyku), daje to 6 mln aut sprzedanych na przestrzeni 60 lat.

W obecnej formie Fiat 500 jest wytwarzany od 10 lat. Trafia do stu krajów. Jest wiodącą marką wśród samochodów miejskich w Europie i liderem sprzedaży na ośmiu rynkach; w kolejnych sześciu krajach jest w pierwszej trójce najlepiej sprzedających się aut tego typu. Ok. 20 proc. Fiatów 500 kupują Włosi, pozostała część trafia na rynki innych krajów.

Fiat 500 Anniversario / Fiat

Inny wytwarzany w Tychach model - Lancia Ypsilon - zanotował w pierwszym półroczu br. spadek produkcji o blisko 3 tys. egzemplarzy. Z linii produkcyjnej zjechało do końca czerwca 40,2 tys. aut tego modelu, wobec niespełna 43,2 tys. przed rokiem.

FCA Poland zatrudnia w Tychach ok. 3 tys. pracowników. Kilkakrotnie więcej pracuje w firmach kooperujących z tyską fabryką. FCA jest największym eksporterem w branży motoryzacyjnej w Polsce. Należy do światowego koncernu Fiat Chrysler Automobiles, siódmego na świecie producenta samochodów.

FCA podsumował też sprzedaż samochodów osobowych marki Fiat na polskim rynku w pierwszym półroczu br. – w odniesieniu do półrocza 2016 r. wzrosła ona o 72 proc. (do ponad 7,3 tys. aut), a udział w krajowym rynku wzrósł z 2,1 do 3,1 proc. Wzrost wynika ze sprzedaży modelu Tipo - w maju znalazł się on na pierwszym miejscu zestawienia najchętniej wybieranych aut w segmencie klientów indywidualnych. Tipo to obecnie 60 proc. sprzedaży aut Fiata w Polsce.