Bosch, Daimler i Mercedes dopięły swego i twierdzą, że to koniec ręcznego parkowania. Na dowód opublikowały wideo. Można na nim zobaczyć, jak samochód po wydaniu polecenia ze smartfonu przejechał do wyznaczonego miejsca postojowego bez człowieka za kierownicą i bez konieczności monitorowania przez niego ruchu auta.

Przedstawiciele firm podkreślają, że to ważny krok w historii motoryzacji.

- Autonomiczna jazda nadejdzie szybciej niż się spodziewamy. Parkowanie bezobsługowe w muzeum dowodzi wyraźnie, z jak zaawansowaną technologią mamy już do czynienia - powiedział Michael Hafner, kierownik rozwoju zautomatyzowanych jazd i aktywnego bezpieczeństwa w samochodach Mercedes-Benz.

Realizowany w muzeum Mercedesa projekt jest pierwszym na świecie rozwiązaniem opartym na infrastrukturze parkingowej i oferującym w pełni zautomatyzowaną usługę podjazdu i zaparkowania w realnym ruchu.

Jak to działa?

Za pośrednictwem aplikacji każdy może zarezerwować samochód i przekonać się jak działa autonomiczne parkowanie. Wystarczy jedynie... być w Stuttgarcie.

Jazda zaczyna się, gdy auto samodzielnie podjeżdża do miejsca odbioru. Zwrot samochodu jest tak samo prosty - wysiadasz z mercedesa w miejscu zdawania na parkingu i oddajesz go używając aplikacji w smartfonie. Gdy system parkingowy zidentyfikuje pojazd, samochód zaczyna jechać i jest kierowany do wyznaczonego miejsca postojowego.

Czujniki Boscha zainstalowane na parkingu monitorują korytarz prowadzący i jego otoczenie podczas kierowania samochodem. Technika pod skórą mercedesa przetwarza polecenia z infrastruktury parkingowej na manewry i - w razie konieczności - zatrzymuje w porę pojazd. Przykładowo, kiedy na tor jazdy wybiegnie dziecko czy pojawi się inny samochód...

- Wykorzystanie inteligentnej infrastruktury parkingowej i jej łączności z pojazdami pozwoliło nam na szybsze zrealizowanie parkowania bez udziału kierowcy, niż wcześniej zakładaliśmy - stwierdził Gerhard Steiger, prezes działu Bosch Chassis Systems Control.

Po premierze czas na testy i uruchomienie

Od samego początku projekt był nadzorowany przez lokalne władze - regionalny urząd administracyjny w Stuttgarcie i Departament Transportu w Badenii-Wirtembergii oraz przez ekspertów z TUV Rheinland. Odpowiednie urzędy muszą jeszcze wydać ostateczną zgodę, zanim będzie można po raz pierwszy na świecie skorzystać z bezobsługowego, zautomatyzowanego parkowania w muzeum Mercedesa. A to ma nastąpić na początku 2018 roku.

Inżynierowie podkreślają, że już istniejące parkingi wielopoziomowe mogą być doposażone w odpowiednią infrastrukturę. Dla operatorów parkingów bezobsługowe parkowanie oznacza lepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni - na tej samej powierzchni może się zmieścić do 20 proc. więcej pojazdów.