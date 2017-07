Rynkowym fenomenem pierwszego półrocza okazuje się Fiat. Spośród pierwszych piętnastu marek klasyfikowanych w rankingu jedynie włoski producent zanotował wzrost na poziomie przeszło 74 proc. To najwięcej w całej stawce. Żadna firma z czołówki nie może pochwalić się takim wynikiem. A o więcej niż 20 proc. wzrosły notowania tylko siedmiu marek (Toyota, Volkswagen, Renault, Dacia, BMW, Mercedes oraz Audi).

Fiat tipo / dziennik.pl

Ten wynik sprawił, że Fiat zyskał miano najdynamiczniej rosnącej marki wolumenowej nad Wisłą, która jednocześnie zanotowała najwyższy wzrost udziału w rynku - z 2,1 do 3,1 procenta. Nawet Toyocie nie udało się zdobyć większej poprawy.

Fiat tipo rozbił bank

Włosi swój wynik zawdzięczają półrocznej sprzedaży na poziomie 7425 samochodów. Co ciekawe, to więcej niż w całym 2015 r., kiedy to w Polsce zarejestrowano 7344 Fiatów.

Fiat tipo / dziennik.pl

Koniem pociągowym biznesu okazuje się być nowy fiat tipo. W maju to właśnie ten model pomógł rozbić bank i znalazł się na pierwszym miejscu zestawienia najchętniej wybieranych samochodów w segmencie klientów indywidualnych (do gospodarstwa domowego, nie na REGON).

Dla Fiata to tipo jest najważniejszym modelem - stanowi 60 proc. całej sprzedaży włoskiej marki nad Wisłą. Kolejne miejsca w rankingu firmy z Turynu zajmuje rodzina fiata 500 (modele 500, 500L i 500X) z 23-procentowym udziałem w sprzedaży ilościowej. Pozostałe modele to 17 proc. sprzedaży marki.

Top 10 najpopularniejszych modeli samochodów osobowych, które najczęściej rejestrują w Polsce klienci indywidualni. Dane za pierwsze pół roku plus pierwsze dni lipca:

1. Opel astra: 3515 sztuk

2. Toyota yaris: 3230

3. Skoda fabia: 3103

4. Dacia duster: 2394

5. Fiat tipo: 2350

6. Toyota auris: 2267

7. Opel corsa: 2035

8. Skoda rapid: 1973

9. Volkswagen golf: 1884

10. Skoda octavia: 1860

- Rodzina tipo wpisuje się w największy segment samochodowy w Polsce - klasę aut kompaktowych. Szokuje rynek niezwykłym zestawieniem wyposażenia, jakości i ceny - powiedział dziennik.pl Rafał Grzanecki, szef marki Fiat w Polsce. - Gamę tworzą trzy wersje: czterodrzwiowy sedan, pięciodrzwiowy hatchback oraz kombi Station Wagon. W efekcie każdy - od młodych ludzi, przez rodziny po firmy - może znaleźć samochód dla siebie - skwitował.

Fiat tipo / dziennik.pl

"Dużego fiata" znowu mogą sprawić sobie rodziny

Do popularności tego auta niewątpliwie przyczynił się spokojny design, proste rozwiązania techniczne, przestronna kabina i pojemny bagażnik (sedan 520 l). Kluczową jednak wydaje się być cena startująca od 44 900 zł (silnik benzynowy 1.4/95 KM połączony z 6-biegową manualną skrzynią).

Fiat tipo / dziennik.pl

Wyposażenie standardowe zawiera już m.in. klimatyzację, radio z portem USB, centralny zamek sterowany z pilota w kluczyku, elektrycznie sterowane szyby przednie oraz elektrycznie wspomagany układ kierowniczy z dwoma trybami pracy wraz z dwupłaszczyznowo regulowaną kolumną kierownicy. Konkurencja? Można powiedzieć, że u Włochów cennik kończy się tam, gdzie u rywali dopiero zaczyna.

Dla porównania aktualna panda w wersji z klimatyzacją (easy) kosztuje od niemal 40 tys. zł. W salonach jest też tipo jako pięciodrzwiowy hatchback (od 49 900 zł) oraz kombi (53 900 zł).

Fiat tipo / dziennik.pl

Rejestracje od początku 2017 roku

Skoda pozostaje liderem w skali całego rynku. W 2017 roku zarejestrowano w Polsce ponad 31 tys. aut tej czeskiej marki, o przeszło 16 proc. więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku - podał instytut Samar na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Druga jest Toyota z wynikiem przeszło 27 tys. zarejestrowanych sztuk. Na trzecim miejscu znalazł się Volkswagen - w pół roku w Polsce nowe rejestracje dostało 24 480 samochodów, ponad 20 proc. więcej niż przed rokiem. Opel zdobył czwartą lokatę - liczba zarejestrowanych aut wyniosła to niemal 19 tys. szt., o prawie 7 proc. więcej niż w 2016 roku. Na piątej pozycji jest Ford - zarejestrowano pond 15 tys. aut tej marki.