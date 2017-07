W otwarciu zakładu udział wziął wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak, który powiedział, że Ministerstwo Rozwoju dąży do tego, aby nowe inwestycje były realizowane, nie tylko w większych ośrodkach miejskich, ale właśnie w mniejszych miejscowościach, takich jak Zawada. - Poprzez między innymi tego typu projekty wcielamy w życie koncepcje zrównoważonego rozwoju kraju - dodał cytowany w komunikacie ministerstwa.

Firma Hutchinson projektuje i produkuje części dla branży samochodowej, przemysłowej i lotniczej. Jest jednym z liderów w dziedzinie kontroli wibracji, zarządzania płynami, technologii systemów uszczelnień i systemów napędu taśmowego. W 2016 r. firma osiągnęła przychody w wysokości ponad 4 mld euro. Zatrudnia ponad 41 tys. pracowników w 25 krajach.

W Polsce firma zatrudnia ok. 4500 osób. W Zawadzie produkowane będą przede wszystkim uszczelki do samolotów i samochodów osobowych. W jednej z najnowocześniejszych fabryk tej firmy na świecie, zatrudnienie znajdzie ok. 700 pracowników. Koszt budowy fabryki o powierzchni 21 tysięcy mkw. wynosi 160 mln zł.

Jak podaje resort rozwoju w komunikacie w ostatnich latach Polska przyciągnęła znaczące inwestycje zagraniczne w przemyśle motoryzacyjnym i w konsekwencji stała się jednym z największych producentów samochodów i części samochodowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Inwestycja firmy Hutchinson jest kolejnym, na przestrzeni ostatnich miesięcy, dowodem na rozwój branży automotive w Polsce.

- Najważniejsza dla nas jest jednak satysfakcja inwestorów: aż 97 proc. inwestorów zagranicznych, którzy weszli na polski rynek, zainwestowałoby w naszym kraju ponownie. Jest to potwierdzenie, że nasze działania idą w dobrym kierunku - podkreślił w komunikacie wiceminister Hamryszczak.