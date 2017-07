Marck Adams, szef stylistów Opla pochwalił się zdjęciem nowego logo GSi. Stwierdził, że to zapowiedź jednego z najbardziej emocjonujących samochodów stworzonych w Russelsheim. Przypominamy, że niemiecki producent w tym roku realizuje plan wprowadzenia na rynek 7 nowych modeli ("7 w 2017").

Pod zdjęciem Adamsa pojawiła się sugestia, że tym autem może być nowa astra GSi. Przypominamy, że kompakt jest produkowany w Gliwicach. A sportowa odmiana wcześniejszej generacji jako OPC powstawała właśnie na Śląsku. Naturalną kleją rzeczy byłoby ulokowanie produkcji odmiany GSi także w Polsce.

Opel bardziej wyjątowy

Nie jest też wykluczone, że będzie to zupełnie inny model, np. insignia GSi czy mokka GSi. Ten ostatni przy obecnej modzie na SUV-y wcale nie jest niemożliwy.

Warto wspomnieć, że przy okazji wprowadzenia nowej insigni Opel przedstawił program Exclusive, który pozwala wybierać z nieskończonej palety lakierów - tak by auto było jedyne w swoim rodzaju. Jeżeli ktoś zechce dopasować kolor samochodu do ulubionego krawata albo oczu, zespół Opel Exclusive spełni to życzenie. Poza tym można będzie wybrać także jedną z trzech wersji wykończenia powłoki lakierniczej. Stosowana przez Opla mieszanka umożliwia nałożenie trzywarstwowej powłoki lakierniczej, charakteryzującej się wyjątkową intensywnością i jednolitością.

Opel insignia grand sport Exclusive / Opel

GSi ekskluzywny hit Opla

Trzy literki GSi w latach 80. były zastrzeżone dla usportowionych, mocniejszych modeli niemieckiej marki. Kadett GSi czy corsa GSi z tamtych czasów obecnie zaliczają się do białych kruków motoryzacji. Ten pierwszy był wyposażony w szpanerskie elektroniczne zegary. Potem pojawiła się astra GSi - dziś jest już legendą kompaktowych hot hatchy początku lat 90. XX w. W tym modelu z czterech wersji: 1.8/125, 2.0/115, 2.0/136 i 2.0/150 KM, szczególnie warta uwagi jest ta ostatnią.