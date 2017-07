Według Wiśniewskiego inwestorem, który chce uruchomić w Opolu zakład produkujący filtry, jest włoska UFI Filters. Prezydent poinformował, że wstępnie firma zatrudni około sto osób, a produkcja ruszy w 2018 roku. Będzie ona działała na terenie opolskiej podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zdaniem Wiśniewskiego wybór włoskiej firmy to kolejny przykład tworzenia w Opolu silnego ośrodka gospodarczego.

- Dzisiaj uczestniczymy w zakończeniu etapu budowy zakładu należącego do międzynarodowego giganta z branży motoryzacyjnej, jakim jest IAC, który zatrudni pięćset osób produkujących części na potrzeby znanych światowych marek w segmencie premium. Informacja o podjęciu decyzji o inwestowaniu w Opolu kolejnej firmy z tej branży to dobry i konkretny sygnał nie tylko dla miasta i jego mieszkańców, ale i szkół średnich oraz uczelni, w jakim kierunku warto się kształcić. To także informacja dla kolejnych inwestorów, że w Opolu można liczyć na dobry klimat dla inwestycji - powiedział Wiśniewski.

Wkrótce 500 pracowników IAC Opole zacznie dostarczać ręcznie tworzone wnętrza do samochodów Volvo. Mają to być skórzane panele przyrządów do najlepiej sprzedających się modeli szwedzkiej marki, takich jak XC90 począwszy od trzeciego kwartału 2017 roku.

Zaś włoska firma UFI Filters jest producentem części dla światowych koncernów motoryzacyjnych. Z jej produktów wytwarzanych w 17 zakładach korzysta m.in. Ford, BMW, Fiat, GM, Hyundai, Volkswagen, PSA czy Nissan-Renault.