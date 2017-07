Fiat panda w nowej odsłonie doczekał się w Polsce dwóch nowych wcieleń. Panda city cross i 4x4 to odmłodzone auta, które można już zamawiać w polskich salonach włoskiej marki.

4x4 i cross, czyli panda jako SUV

Fiat twierdzi, że nowa panda city cross to samochód o bojowym off-roadowym wyglądzie w przystępnej cenie. Samochód dozbrojono w nakładki na przednim i tylnym zderzaku oraz listwy boczne w kolorze karoserii. Dla kontrastu obudowy lusterek, relingi dachowe i klamki są czarne.

Fiat Panda City Cross / Fiat

W zmodernizowanym wnętrzu pojawiła się szara deska rozdzielcza z czarnym matowym zestawem wskaźników. Nowe fotele mają czarną i szarą tapicerkę materiałową z wstawkami z czarnej skóry ekologicznej.

Fiat Panda City Cross / Fiat

Lista lakierów wzbogaciła się o szary pastelowy Moda Grey i niebieski Giotto Blue. Kierowcy mogą też doposażyć auto m.in. w pakiet bezpieczeństwa (tylne czujniki parkowania, lusterka boczne elektryczne i podgrzewane, automatyczny system hamowania podczas jazdy po mieście) czy zestaw podnoszący komfort (regulacja wysokości fotela kierowcy, zestaw Comfort Kit, Cargo Box).

Fiat Panda City Cross / Fiat

Nowa wersja City Cross jest dostępna z silnikiem benzynowym 1.2 o mocy 69 KM i napędem na przednią oś.

Fiat Panda City Cross / Fiat

Nowa panda 4x4

Fiat wprowadza do Polski także odnowioną wersję 4x4. Debiutujący model wyglądem nawiązuje do pandy 4x4 z 1983 roku, która była pierwszym na świecie autem miejskim z napędem na cztery koła.

Fiat Panda 4x4 / Fiat

Współczesna panda 4x4 dostała nowe czarne felgi i kołpaki z wytłoczonym logo 4x4. Dzikość ma podkreślać czarny kolor obudowy lusterek bocznych i klamek. W odświeżonym wnętrzu zastosowano m.in. nową tapicerkę z kontrastowymi przeszyciami.

Fiat Panda 4x4 / Fiat

W przypadku pandy 4x4 producent oferuje dwa silniki do wyboru - benzynowy silnik TwinAir 0.9 o mocy 85 KM lub turbodiesla 1.3 MultiJet/95 KM.

Zdaniem ludzi z Fiata panda oferuje jeden z największych bagażników w swojej klasie. Jego standardowe 225 l pojemności można powiększyć do 260 l poprzez przesunięcie kanapy. Kiedy złożymy oparcia, kufer rośnie do 870 l. Na pokładzie jest aż czternaście schowków.

Co i za ile?

Seryjne wyposażenie zwykłej pandy w wersji easy obejmuje radioodtwarzacz i klimatyzację manualną. Natomiast lounge, 4x4 i city cross oferują w standardzie dodatkowo nowy system multimedialny Uconnect z obsługą smartfonów i specjalną aplikację Panda Uconnect dla Androida i iOS.

Fiat Panda 4x4 / Fiat

Najtańszy fiat panda kosztuje od 34 600 zł - to samochód w wersji fresh z silnikiem 1.2/69 KM. Dla porównania skoda citigo 5d 1.0/60 KM to wydatek przynajmniej 37 tys. zł. Panda z silnikiem Diesla 1.3 MultiJet to wydatek od 52 900 zł.

Fiat Panda 4x4 / Fiat

Lepsza m.in. o klimatyzację odmiana easy z jednostką 1.2/69 KM kosztuje - 39 900 zł. O 5000 zł droższy jest najbogatszy standard lounge - takie auto nie tylko prezentuje się efektowniej, ale i wyposażenie ma lepsze m.in. o radio Uconnect z portami USB, AUX, systemem Bluetooth, 6 głośnikami oraz portem USB do ładowania i uchwytem na smartfona na desce rozdzielczej.