Policja wybrała najkorzystniejszą ofertę na dostarczenie 140 nieoznakowanych radiowozów z wideorejestratorem. Zwycięzcą został warszawski diler BMW Auto Fus, który dostarczy polskiej drogówce nieoznakowane modele BMW 330i XDrive wyposażone w wideorejestrator videorapid 2A firmy Zurad.

Komenda Główna Policji w uzasadnieniu wyboru określiła ofertę z BMW jako zawierającą najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów. Tym samym potwierdziły się nasze wcześniejsze doniesienia po otwarciu ofert przez KGP. CZYTAJ WIĘCEJ>>

BMW nowym nieoznakowanym radiowozem policji

Flotę 140 pościgówek BMW wyceniono na 27 mln. zł. I to właśnie ta oferta zdobyła największą ilość punktów - 97,69 pkt. (w tym maksymalne noty: 60 pkt. za kryterium ceny i po 10 pkt. za pojemność silnika oraz prędkość maksymalną). Jedynie kategorii "współczynnik masy pojazdu gotowego do jazdy do maksymalnej mocy netto silnika" BMW zdobyło 11,69 pkt. na 20 możliwych.

Policjanci w nowych BMW do pomiaru prędkości ściganego auta będą używać polskich wideorejestratorów zurad videorapid 2a. Wyświetlana na nagraniu prędkość jest mierzona na kołach radiowozu. Żeby wykonać poprawny pomiar, radiowóz z wideorejestratorem musi na początku i na końcu odcinka pomiarowego znajdować się w takiej samej odległości od ściganego pojazdu.

Co ciekawe, niemiecka policja w 2016 roku także zamówiła sobie BMW serii 3 ale w wersji kombi (1800 sztuk). Kiedy auta trafiły do służby mundurowi zaczęli narzekać na ciasnotę w kabinie bawarskiego radowozu. Niemiecka prasa pokpiwała sobie zastanawiając się, czy to samochody są za małe, czy policjanci zbyt grubi.

Skoda i Volkswagen za drogie

Policja tym samym odrzuciła oferty pozostałych firm. Drugie i trzecie miejsce w walce o kontrakt przypadło dilerom oferującym KGP model skoda superb. Odpowiednio warszawska spółka Porsche Inter Auto wyceniła swoją propozycję na 28,6 mln zł i zdobyła 96,47 pkt. (w tym 56,66 pkt. za kryterium ceny). Zamykająca podium firma Carsed z Siedlec chciała dostarczyć 140 takich aut za 28,7 mln zł - 96,42 pkt. (w tym 56,49 pkt. za kryterium ceny).

Także volkswagen passat okazał się zbyt drogi. Diler Krotoski-Cichy z Warszawy, który wycenił swoją ofertę 140 nieoznakowanych aut na ponad 30,3 mln zł zajął 4. miejsce w policyjnym przetargu z liczbą 93,4 pkt. (w tym 53,47 pkt. za kryterium ceny).

Co potrafi BMW 330i xDrive, które dostanie drogówka?

Model BMW 330i xDrive wyposażono w dwulitrowy doładowany silnik benzynowy o mocy ok. 250 KM (350 Nm). Do tego napęd 4x4 i skrzynię automatyczną. Według danych producenta sprint od zera do 100 km ma trwać nie więcej niż 6 sekund. Prędkość maksymalna to 250 km/h.

Nieoznakowane BMW 330i jako radiowóz drogówki / Fotografia Ratownicza Waldemar Szańkowski

Warto wiedzieć, że jedno BMW serii 3 - właśnie 330i xDrive 2.0/252 KM - już jeździ jako nieoznakowany radiowóz drogówki z komendy powiatowej w Lubinie (woj. dolnośląskie; CZYTAJ WIĘCEJ>>).

Na drogach przed Bożym Narodzeniem

Pierwsza i największa partia 40 bawarskich samochodów ma trafić w ręce policjantów do końca listopada 2017 roku. To znaczy, że jeszcze przed Bożym Narodzeniem nieoznakowane radiowozy BMW powinny wyjechać na polskie drogi.

Następne 20 szt. do końca maja 2018. Kolejne 30 aut miesiąc później. Pod koniec września drogówka wzbogaci się o następne 20 nieoznakowanych radiowozów. Ostatnią dostawę 30 egzemplarzy przewidziano na koniec października 2018 roku.

Insignia do wymiany

- Zakupione pojazdy w znacznej cześć zastąpią pojazdy aktualnie używane przez policję - powiedział dziennik.pl mł. asp. Antoni Rzeczkowski z wydziału prasowego Komendy Głównej Policji. - Ponadto nowoczesne radiowozy zwiększą mobilność i bezpieczeństwo policjantów. Pojazdy umożliwią nadzór nad ruchem w sposób dynamiczny, głównie na drogach szybkiego ruchu gdzie nie ma miejsca do statycznej kontroli prędkości a także dokumentowanie innych naruszeń przepisów ruchu drogowego - dodał.

Z danych uzyskanych przez nas w KGP wiadomo, że w użytkowaniu służby ruchu drogowego (wg stanu na dzień 31.12.2016 r.) znajduje się 414 samochodów osobowych nieoznakowanych różnych marek i modeli, z czego 279 sztuk wyposażonych jest w wideorejestrator.