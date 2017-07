Polska spółka Arrinera ma ostatnio dobrą passę. Prototypowa Hussarya 33 uzyskała dopuszczenie do ruchu i może legalnie poruszać się po drogach publicznych. Na biurko szefa firmy trafiła podpisana przez spółkę prawa włoskiego "Wstępna Umowa Nabycia 100 proc. udziałów spółki Arrinera Racing z siedzibą w Anglii oraz nie mniej niż 98 proc. akcji spółki Arrinera Technology z siedzibą w Warszawie". - Uzgodniona cena nabycia pakietów obydwu spółek wynosi 9 milionów euro - powiedział dziennik.pl Piotr Gniadek, prezes Arrinera SA.

I mimo wstępnej umowy z Włochami polska spółka ciągle stara się o zapewnienie sobie źródła pieniędzy i klientów.

Dlatego wyczynowa Arrinera Hussarya GT pojawiła się na Goodwood Festival of Speed w Wielkiej Brytanii - jednej z najbardziej prestiżowych imprez motoryzacyjnych na świecie. Tym razem prezentowano wyścigówkę w kolorystyce "Zborowski Green" CZYTAJ WIĘCEJ>>. Przypominamy, że ten sam egzemplarz w kwietniu brał udział w wyścigu serii DMV GTC na torze Hockenheimring.

Arrinera Hussarya GT3 / YouTube

Goodwood Festival of Speed - święto prędkości

Motorowa impreza jest organizowana w posiadłości Lorda Marcha i co roku gromadzi ponad 200 tys. fanów motoryzacji z całego świata. Można tu zobaczyć nie tylko najnowsze supersamochody najbardziej rozpoznawalnych marek, ale również zabytkowe auta i motocykle, które przyczyniły się do rozwoju techniki i sportów motorowych. To tu odbywa się słynny wyścig górski na trasie ponad 1 mili, podczas którego rywalizują pojazdy przywiezione przez producentów i kolekcjonerów.

Arrienrę Hussarya GT3 można było znaleźć w głównym padoku. A na słynnym HillClimb samochód pojawiał się dwa razy dziennie w klasie Modern Endurance Racers.

W finałowym biegu Anthony Reid (wielokrotny mistrz serii wyścigowych), który pełni rolę kierowcy testowego dla Arrinery zakończył zmagania na 4. miejscu uzyskując za kierownicą modelu Hussarya GT3 czas 48:28. Komentatorzy byli pod wrażeniem jego przejazdu (ZOBACZ WIDEO niżej).

Zeszłoroczny zwycięzca McLaren P1 LM osiągnął czas 47:07. Pierwsze miejsce zajęła subaru impreza przygotowana do wyścigów górskich.

Arrinera liczy, że prezentacja w Wielkiej Brytanii przełoży się na nowe kontakty i tym samym wpłynie na wyniki finansowe i sytuację ekonomiczną spółki.