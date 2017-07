Fabryka Fiat Chrysler Automobile w Tychach może mieć powody do zadowolenia. Śląski zakład FCA przekroczył liczbę 2 mln wyprodukowanych egzemplarzy modelu 500 nowej generacji (łącznie ponad 6 mln fiatów 500 obu generacji). Samochód cieszy się niesłabnącą popularnością, trafia na rynki ponad 100 krajów i jest najczęściej kupowanym autem w swoim segmencie w Europie.

Dwumilionowy wynik polskiego zakładu zbiegł się w czasie z okrągłym jubileuszem. W 2017 roku 60. urodziny obchodzi właśnie pierwszy i już kultowy Fiat 500.

Z tej okazji włoski producent przygotował ciekawe serie limitowane współczesnej pięćsetki, które przywracają do żywych styl i cechy, które uczyniły to auto tak słynnym w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Pierwsza pojawiała się wiosną w Genewie - to Fiat 500 Sessantisimo dostępny wyłącznie w wersji cabrio (CZYTAJ WIĘCEJ>>). A teraz na rynek wyjeżdża nowa wersja o nazwie Anniversario - tańsza odmiana specjalna także jest hołdem dla pierwowzoru, ale występuje już jako hatchback i kabriolet z materiałowym dachem.

Fiat 500 Anniversario / Fiat

4 lipca 1957 roku w Turynie "przyszedł na świat" Fiat 500 - mały wielki samochód, który stał się symbolem masowej motoryzacji. Pierwszego fiacika sprzedano w liczbie ponad 4 mln sztuk. Samochód chwytał za serce nie tylko stylem, ale i rozwiązaniami, które zmieściły się w niecałych 3 m auta (jeden z nich na zdjęciu niżej). Wreszcie 4 lipca, 50 lat później, Fiat przestawił światu 500-kę nowego tysiąclecia, która powstaje od samego początku w fabryce w Tychach.

Oryginalny Fiat 500 / dziennik.pl

Fiat 500 Anniversario wieloma detalami nawiązuje do protoplasty. Historyczne logo w stylu pierwszego fiata 500 znajdziemy z przodu między chromowanymi "wąsami", na pokrywie bagażnika i kierownicy. Szlachetności dodają chromowane obudowy zewnętrznych lusterek wstecznych i 16-calowe alufelgi retro.

Fiat 500 Anniversario / Fiat

Auto także kolorami przywołuje przeszłość. Nowe lakiery zielony Rivirea i pomarańczowy Sycylia mają oddawać słonecznego ducha lat 60. 500 Anniversario występuje też w bieli Gelato i szarości Carrara. Akcenty retro wlały się również do wnętrza, a są to m.in. poziome pasy na materiałowej tapicerce foteli przypominająca ówczesne letnie stroje, deska rozdzielcza w kolorze nadwozia i dywaniki z logo Anniversario.

Fiat 500 Anniversario / Fiat

Tyle z hołdu dla przeszłości, bo pod względem technologicznym jubileuszowa 500-ka młodnieje z wiekiem. Standard to skórzane gałka dźwigni zmiany biegów i kierownica z wbudowanymi przyciskami, klimatyzacja, tempomat z ogranicznikiem prędkości, radio Uconnect z 5-calowym monitorkiem oraz system Hill Holder, który zapobiega stoczeniu się samochodu przy ruszaniu pod górkę.

Fiat 500 Anniversario / Fiat

Auto można doposażyć w wyższą odmianę systemu Uconnect z 7-calowym ekranem dotykowym nawigacją TomTom. Rozwiązanie przygotowano do współpracy z Apple CarPlay i Android Auto, które klonują zawartość smartfona na ekran samochodowy. W ten sposób kierowca wygodniej może obsługiwać nawigację, wybierać muzykę czy dzwonić do znajomych. Wyposażenie można poszerzyć o system Beats Audio.

Fiat 500 Anniversario / Fiat

W Polsce producent przewidział silnik benzynowy 1.2/69 KM. Taki urodzinowy fiacik ma od 0 do 100 km/h przyspieszać w 12,9 sekundy. Spalanie w cyklu mieszanym producent obiecuje na poziomie 4,9 l/100 km. Wersja z systemem Start&Stop jest ponoć bardziej ekonomiczna - powinna spalać 4,7 l na setkę.