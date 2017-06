Hyundai z Kopciuszka na przestrzeni ostatnich lat przeobraził się w drapieżnika. Siłą koreańskiej marki stał się dynamiczny styl najnowszych modeli, solidność, bogate i zaawansowane technicznie wyposażenie oraz atrakcyjna cena. Nie bez znaczenia jest też fakt, że oferowane w Europie auta tej firmy są projektowane i produkowane na Starym Kontynencie - ponad 90 proc. europejskiej sprzedaży to samochody tutaj zbudowane.

Od niedawna równie europejskie podejście Hyundai prezentuje jeśli chodzi o filozofię finansowania aut. Koreańska marka zauważyła nowy rosnący trend na rynkach Europy Zachodniej - tam kierowcy coraz częściej rezygnują z kupowania czterech kółek na własność i wybierają użytkowanie pojazdu, a następnie zamianę na kolejny nowy.

W Polsce przykładem takiej nowatorskiej formy finansowania jest Hyundai Abonament, czyli program wynajmu konsumenckiego dla kierowców indywidualnych i małych firm.

Hyundai tucson / Hyundai

Oferowane rozwiązanie przypomina umowę abonamentu na korzystanie z telefonu komórkowego. W przypadku samochodu koreańskiej marki zamiast kupować go w całości, płacimy tylko za jego używanie przez 12 miesięcy. Po zakończeniu kontraktu można przesiąść się do innego nowego Hyundaia na podobnych zasadach. A dotychczasowe auto oddać do dilera, nie martwiąc się o jego odsprzedaż, czy utratę wartości.

- W stałej racie miesięcznej zawarty jest koszt finansowania pojazdu, pełen pakiet ubezpieczenia, całodobowa opieka Assistance, koszt sezonowej wymiany opon, a także pełna opieka serwisowa. Co więcej, zawarcie transakcji w programie Hyundai Abonament nie wiąże się z uiszczeniem opłaty wstępnej czy innych dodatkowych opłat - powiedział dziennik.pl Grzegorz Sokalski, Menadżer Sprzedaży Flotowej Hyundai Motor Poland.

Podkreślił, że zaletą abonamentu Hyundaia jest krótki czas trwania umowy, a miesięczne raty są niższe niż w typowym kredycie, ponieważ spłacamy tylko utratę wartości, a nie całą cenę.

Hyundai tucson / Hyundai

Nowym trendem lansowanym w Polsce przez Hyundaia jest użytkowanie auta przez 12 miesięcy, a następnie zmiana na nowe. Umowa wynajmu trwa 12 miesięcy z limitem przebiegu 20 tys. km. Kierowca, który chce skorzystać z abonamentu musi tylko przedstawiać oświadczenie o dochodach i zobowiązaniach.

W najnowszej edycji programu Hyundai Abonament kierowcy mogą przebierać w autach miejskich, SUV-ach i modelach reprezentacyjnych czy pakownych kombi. Miesięczna rata za użytkowanie nowego i20 startuje od 875 zł. Flagowy i40 to 1834 zł miesięcznego czynszu. Jednak biorąc pod uwagę walory użytkowe najciekawszą ofertą wydaje się być SUV tucson za 1584 zł miesięcznie.

Hyundai tucson / Hyundai

Warto podkreślić, że Hyundai jest jednym z nielicznych producentów oferujących taką formę finansowania i to go wyróżnia. Poza tym kierowcy indywidualni mogą decydować się też na tradycyjne rozwiązania takie jak zakup za gotówkę czy kredyt, a przedsiębiorcy wybrać wynajem długoterminowy nazywany też full service leasing oraz leasing operacyjny.

Hyundai i20 / Newspress / Max Earey