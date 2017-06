Jak twierdzi sam Kaczmarski, od lat marzył o udziale w Gumball 3000. Jednak to nie sam wyścig najbardziej ekscytuje kibiców.

- Największą atrakcją rajdu jest jednak oczywiście ponad 120 supersamochodów jadących razem z północy na południe Europy przez ok. 4800 km. Moim środkiem transportu w Gumballu będzie 750-konne Lamborghini Aventador Superveloce Roadster, jeden z zaledwie 500 wyprodukowanych egzemplarzy. Będzie też specjalnie na tę okazję oklejony – zapowiada Martin Kaczmarski.

W 2017 roku uczestnicy ruszą 2 lipca w podróż z Rygi na Mykonos w Grecji przez łącznie 7 krajów. Trasa rajdu będzie wiodła przez Warszawę (pierwszy postój i otwarty pokaz dla widzów w niedzielę, 2 lipca na Placu Teatralnym), Budapeszt (Węgry), Dubrovnik (Chorwacja), Tiranę (Albania), Ateny (Grecja) i z metą na wyspie Mykonos 7 lipca.

Lamborghini Aventador Martina Kaczmarskiego / Materiały prasowe

- Liczę, że będzie to dla mnie i mojego pilota oraz zmiennika, Marka Kalitowicza niezapomniane doświadczenie. Gumball 3000 to bardziej podróż, wyprawa, niż rajd i mimo, że wszyscy startują bardzo szybkimi, sportowymi samochodami liczy się przede wszystkim atmosfera i część towarzyska - tłumaczy Kaczmarski i dodaje: Zwycięzcą nie jest pierwszy na mecie, tylko ten, kto otrzyma wyróżnienie "Spirit of Gumball".

Gumball3000 to inicjatywa z pogranicza motoryzacji i lifestyle'u rozpoczęta przez brytyjskiego przedsiębiorcę, Maximilliona Coopera. Główną ideą rajdu od początku było połączenie samochodów, muzyki, mody i rozrywki w jedno. W 1999 rok Cooper zaprosił swoich znanych przyjaciół (m.in. Kate Moss, Jamiroquai, Kylie Minogue, Johnny Knoxville) do wspólnej samochodowej przygody w Europie. Trasa rajdu przebiegała z Londynu do Rimini (Włochy) i z powrotem. Uznano wtedy, że będzie to wydarzenie coroczne, a każda kolejna edycja powinna mieć do przejechania drogami publicznymi w różnych miejscach świata 3000 mil (ok. 4800 km) - stąd nazwa Gumball3000.

Martin Kaczmarski / Materiały prasowe

Rajd ma też wymiar charytatywny. W 2013 roku powstała Fundacja Gumball 3000, której celem jest wsparcie młodzieży w trudnej sytuacji poprzez projekty oparte na edukacji i infrastrukturze rekreacyjnej na całym świecie.