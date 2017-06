Jawor, położony niecałe 70 km na zachód od Wrocławia - to tam wmurowano kamień węgielny pod nową fabrykę Mercedesa w Polsce.

- Cieszę się, że budujemy razem tę polsko-niemiecką markę, polsko-niemiecką jakość i stąd wyjadą silniki Mercedesa, a może kiedyś całe mercedesy (...) zrobione w Polsce, made in Poland. Duże podziękowanie za zaufanie, którym państwo nas obdarzyli - mówił wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. - Jawor to kiedyś jedno z najbogatszych księstw piastowskich, w XIII i XIV wieku wspaniale się rozwijających, myślę, że dziś Jawor z powrotem będzie kwitł - dodał.

Nowy zakład produkcyjny powstający na obszarze około 50 hektarów, jest pierwszą fabryką Mercedesa w Polsce. Z taśm produkcyjnych zjadą silniki czterocylindrowe z przeznaczeniem dla całej gamy samochodów osobowych tej niemieckiej marki - od najmniejszej klasy A po limuzyny klasy S. Będą to jednostki nowej generacji, spełniające europejskie normy emisji spalin badane w rzeczywistych warunkach drogowych, a nie jak do tej pory - w warunkach laboratoryjnych.

Niemiecki koncern Daimler AG rozpoczyna w Jaworze (Dolnośląskie) budowę fabryki Mercedes-Benz / Mercedes

Zgodnie z planami, budowa zakończy się w 2019 r. Nowa fabryka w 2020 r. osiągnie pełne moce produkcyjne, a opuszczać ją będzie kilkaset tysięcy silników rocznie.

Wartość inwestycji koncernu Daimler w Jaworze, w pierwszym etapie wynosi około 500 mln euro (na ponad 2 mld zł). Dzięki niej powstanie w zakładzie 500 miejsc pracy. Około 20 proc. z tej liczby mają stanowić inżynierowie oraz pracownicy z wyższym wykształceniem, a pozostała część załogi to pracownicy produkcji.

Mercedes przewiduje, że szkolenie polskich pracowników będzie się odbywało w fabryce w Unterturkheim oraz w zakładzie w Kolleda w Turyngii. Do Polski będą też przyjeżdżali pracownicy z Niemiec. Plan szkoleń dla personelu nowej fabryki silników przewiduje także ścisłą współpracę z lokalnymi, polskimi szkołami zawodowymi.

Powstanie nawet 3500 nowych miejsc pracy

- Na liście mieliśmy 7 lokalizacji. Po wizycie w Jaworze wiedzieliśmy, że to jest to. Każde z naszych nowych 500 miejsc pracy w nowej fabryce stworzy w regionie kolejne w proporcji 1 do 6 - powiedział Markus Schafer z zarządu Mercedes-Benz Cars.

Pod nową fabrykę dla niemieckiego inwestora przewidziano ponad 100-hektarową działkę na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej przy powstającej drodze ekspresowej S3 i w bliskim sąsiedztwie autostrady A4.

W 2015 r. Daimler zatrudniał w Polsce 247 osób i osiągnął obroty rzędu 3,7 mld zł. W Polsce Daimler AG działa za pośrednictwem sześciu spółek, zlokalizowanych w Warszawie, Sosnowcu, Będzinie, Siedlcach i Komornikach.