Volkswagen polo nowej generacji ujawniony. Obok golfa to kluczowy model dla niemieckiego producenta i jeden z najpopularniejszych małych kompaktowych samochodów na świecie. Wystarczy powiedzieć, że do tej pory sprzedano 14 mln sztuk, a uwzględniając wszystkie inne wersje bazujące na polo, ponad 16 milionów.

Volkswagen polo / Volkswagen

Niemiecki producent twierdzi, że najnowszy model ma wszystkie cechy potrzebne do osiągnięcia sukcesu. Listę przymiotów otwiera zupełnie nowa stylistyka - projektanci postawili na ostre linie, które tną na płaskie powierzchnie karoserii. Wizualnie polo szóstej generacji zdaje się stać pewniej na jezdni. Spostrzeżenie potwierdzają pomiary.

Volkswagen polo / Volkswagen

Nowy volkswagen polo wielkości golfa

Najnowsze polo pod każdym względem jest większe od starego. Auto urosło o 94 mm i ma teraz 4053 mm długości. Oznacza to też, że polo w niewyobrażalnym tempie goni golfa - czwarta generacja kompaktu produkowana do 2003 roku mierzyła przecież 4,15 m.

Co istotne pod względem szerokości i rozstawu osi nowy VW polo prześcignął i poprzednika i golfa IV - te wymiary to odpowiednio: 1751 mm i 2564 mm (tabela dla porównania niżej). W efekcie kierowca i pasażerowie mogą liczyć na lepszą przestronność oraz wyższy komfort podróży. Także bagażnik stał się obszerniejszy - jego pojemność wzrosła z 280 do 351 litrów (330 l golf IV).

VW polo VI generacji (2017) VW polo V generacji (2009) VW golf IV

(1997-2003) Długość (mm) 4053 3972 4149 Szerokość 1751 1682 1735 Wysokość 1446 1453 1439 Rozstaw osi 2564 2470 2511 Rozstaw kół z przodu 1525 1463 1513 Rozstaw kół z tyłu 1505 1456 1494 Przestrzeń na głową z przodu 1019 1004 1014 Przestrzeń na głową z tyłu 964 943 955 Pojemność bagażnika 351 l 280 l 330 l

Nowe polo naszpikowane techniką

Wiadomo, że oprócz trzech tradycyjnych wersji wyposażenia Trendline, Comfortline i Highline dostępne będą wersja specjalna polo beats (m.in. z systemem dźwiękowym o mocy 300 wat) oraz sportowa, topowa wersja polo - GTI (z silnikiem 2.0 TSI o mocy 200 KM).

Volkswagen polo / Volkswagen

Już najtańsza odmiana Trendline jest wyposażona seryjnie w światła do jazdy dziennej LED z funkcją oświetlania drogi do auta i do domu, ogranicznik prędkości oraz w system monitorowania otoczenia Front Assist z funkcjami hamowania awaryjnego w mieście oraz rozpoznawania pieszych.

Auto będzie można "dozbroić" w systemy asystujące znane z modeli z wyższych segmentów (golfa czy passata). Z listy bajerów można zażyczyć sobie aktywny tempomat ACC, teraz działający do prędkości 210 km/h.

Volkswagen polo / Volkswagen

Nowością w polo są m.in. asystent zmiany pasa ruchu eliminujący martwe pole z systemem wspomagającym wyjazd tyłem z miejsca parkingowego, częściowo automatyczny system Park Assist wspomagający wyjazd z miejsca parkingowego oraz funkcją awaryjnego hamowania podczas manewrowania autem. Ostatnie rozwiązanie powinno chronić automatycznie przed uszkodzeniami samochodu na parkingu kiedy np. kierowca się zagapi.

Na życzenie polo można wyposażyć - i to także jest nowość - w bezkluczykowy system otwierania/zamykania drzwi i uruchamiania silnika.

W polo VI jest dostępny wyświetlacz Active Info Display nowej generacji / Volkswagen

Co ważne, do nowego polo - jako do pierwszego Volkswagena i pierwszego auta koncernu Volkswagen w ogóle - jest dostępny wyświetlacz Active Info Display nowej generacji. Producent zamiast tradycyjnych zegarów analogowych oferuje cyfrowy kokpit - to jest nowość w tej klasie samochodów. Polo będzie również wyposażone w najnowsze systemy multimedialne z ekranami o przekątnej od 6,5 do 8,0 cali.

Volkswagen do nowego polo przewidział 14 lakierów, 12 rodzajów obręczy kół w rozmiarach od 14 do 18 cali (niektóre lakierowane w kontrastowym kolorze) i 12 fasonów tapicerek plus panele do podrasowania wystroju wnętrza.

Volkswagen polo GTI / Volkswagen

Z listy dodatków można też zażyczyć sobie całkowicie LED-owe reflektory, diodowe lampy tylne czy automatyczną klimatyzację z czujnikami wilgotności i słońca oraz z filtrem antyalergicznym. Dostępne są też bezprzewodowy system ładowania smartfonów (w opcji z indukcyjnym połączeniem z anteną zewnętrzną), zawieszenie Sport Select z regulowaną sztywnością amortyzatorów oraz największy dach panoramiczny, jaki jest oferowany do samochodów tej klasy.

Volkswagen polo GTI / Volkswagen

Nowy silnik na gaz ziemny

Silniki? Moc od najtańszych 65 KM do zrywnych 150 KM. Po raz pierwszy polo będzie można kupić na niektórych rynkach z silnikiem zasilanym gazem ziemnym - pod maską takiego auta będzie pracować specjalnie opracowana nowa jednostka 1.0 TGI o mocy 90 KM. Poza tym do wyboru będą cztery silniki benzynowe i dwa diesle, wszystkie wyposażane seryjnie w system Start-Stop oraz odzyskiwania energii hamowania. Silniki o mocy 95 KM i większej mogą współpracować z automatyczną, dwusprzęgłową skrzynią biegów DSG.

Volkswagen polo GTI / Volkswagen

W Polsce przedsprzedaż nowego volkswagena polo rozpocznie się w czwartym kwartale 2017 roku. Na niemieckim rynku najtańszy model kosztuje od ok. 13 tys. euro (po przeliczeniu ok. 54 tys. zł; w standardzie funkcja Front Assist).