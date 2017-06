Audi A8 nowej generacji ma zapoczątkować zapowiadaną przez niemieckiego producenta elektryczną rewolucję. Wiadomo już, że czwarte pokolenie A8 otrzyma po raz pierwszy w standardzie zelektryfikowany układ napędowy. To znaczy, że silnik spalinowy auta zostanie uzupełniony o technikę Mild Hybrid. A podstawą działania systemu będzie instalacja elektryczna 48 V - po raz pierwszy w aucie produkowanym seryjnie zastosowana jako główna instalacja samochodu. Jak to wszystko działa?

Napęd Mild Hybrid składa się z dwóch głównych podzespołów: po pierwsze z chłodzonego wodą alternatora-rozrusznika 48 V (RSG), uzupełnionego o konwencjonalny rozrusznik. Ten drugi wykorzystywany jest wyłącznie do zimnego rozruchu nowego A8. Po drugie, umieszczony w bagażniku akumulator litowo-jonowy, jest magazynem energii tego pojazdu typu MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) o pojemności ładowania 10 Ah i napięciu 48 V.

W ocenie niemieckich inżynierów zalety alternatora-rozrusznika RSG stają się szczególnie widoczne wtedy, gdy kierowca zbliża się do czerwonych świateł lub do ronda. Kiedy podczas hamowania na dojeździe światła zmienią się na zielone lub gdy powstanie luka przez którą samochód może włączyć się do ruchu a kierowca puści hamulec, silnik spalinowy uruchamia się od razu. Auto przyspiesza wtedy bez jakichkolwiek opóźnień. Jest to możliwe tylko z alternatorem-rozrusznikiem RSG na stałe połączonym z silnikiem spalinowym.

Audi A8 / Audi / Lustig, Roland IGP-E1

Czwarta generacja audi A8 potrafi przejść w tryb "żeglowania" w zakresie prędkości od 55 do 160 km/h. Auto może wtedy nawet przez 40 sekund „płynąć” z wyłączonym silnikiem i w ten sposób nie emitować żadnych zanieczyszczeń do atmosfery. Gdy tylko kierowca naciśnie pedał gazu, RSG ponownie uruchomi silnik – ponoć cała operacja odbywa się szybko, łagodnie i bez przeszkód. Co więcej, tryb start-stop włącza się już przy 22 km/h.

Audi A8 / Audi / Lustig, Roland IGP-E1

Funkcja start-stop w nowym A8 znacznie różni się od dotychczas stosowanych systemów. Limuzyna z Ingolstadt rozróżnia różne sytuacje na trasie. Gdy droga przed samochodem jest wolna, RSG łagodnie i szybko uruchamia silnik spalinowy, dzięki czemu Audi A8 natychmiast rusza z miejsca. Ponoć po długich fazach postoju lub w przypadku mocnego "podkręcenia" klimatyzacji, silnik spalinowy jest uruchamiany wyjątkowo łagodnie i miękko.

Audi A8 / Audi

Nowością w tym modelu jest funkcja "przewidującego, komfortowego startu": gdy pojazd przed A8 ruszy, silnik włączy się nawet wtedy, gdy hamulec jest jeszcze wciśnięty. W tym przypadku oprogramowanie dochodzi do wniosku, że już za chwilę kierowca włączy się do ruchu.

A8 oszczędza paliwo, samo parkuje i pilotuje w korku

Nowe A8 ma odzyskiwać energię nie tylko podczas hamowania lub żeglowania. Samochód rekuperuje również wtedy, gdy w trybie żeglowania zbliża się zbyt mocno do jadącego przed nim pojazdu. W ocenie inżynierów Audi zastosowanie systemu Mild Hybrid w normalnej eksploatacji redukuje spalanie o ok. 0,7 litra na 100 km.

Poza innowacyjnym rozwiązaniem napędu w największej limuzynie Audi zadebiutuje też system autonomicznej jazdy, który będzie przejmował prowadzenie auta podczas parkowania lub w powolnym (60 km/h) ruchu na autostradzie. Jak to działa? Można zobaczyć na wideo:

Co ciekawe, nowe audi A8 jeszcze przed oficjalnym debiutem, pojawi się na srebrnym ekranie. Samochód wystąpi gościnnie w kinowym hicie wytwórni Marvel "Spider-Man: powrót do domu." Już 28 czerwca w Los Angeles fani tej filmowej serii będą mogli zobaczyć np. autonomiczne prowadzenie auta w korku. Tom Holland, grający Petera Parkera, jest wożony nowym Audi A8 L przez Happy Hogana (Jon Favreau)

W jednej ze scen, prowadzący nowe A8 L Happy zdejmuje ręce z kierownicy, a samochód sam zaczyna skręcać. Audi A8 przejmuje zadanie prowadzenia wtedy, gdy włączony jest system Audi AI Staupilot, czyli pilot jazdy w korkach.

Audi A8 nowej, czwartej generacji swoją światową premierę będzie miało 11 lipca, podczas pierwszego Audi Summit w Barcelonie. Polska premiera filmu "Spider-Man: powrót do domu" zaplanowana jest na 14 lipca.