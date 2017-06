W maju zarejestrowano rekordowe 39 721 samochodów osobowych, czyli o 20,5 proc. więcej niż rok wcześniej (+6749 szt.) - podał instytut Samar na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Analitycy instytutu wskazują, że maj był kolejnym, dwudziestym szóstym już, miesiącem nieprzerwanego wzrostu sprzedaży aut osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku.

- Biorąc pod uwagę liczbę rejestracji był to najlepszy maj w XXI wieku, zarówno pod względem sprzedaży samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony, jak i licząc wyłącznie samochody osobowe. Warto podkreślić, że po raz pierwszy liczba majowych rejestracji przekroczyła i to znacznie 40 tys. sztuk - komentuje dziennik.pl Wojciech Drzewiecki, szef instytutu Samar.