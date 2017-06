Audi Polska na oficjalnym profilu na facebooku zamieściło zdjęcie nowego A5 na tle Pomnika Powstania Warszawskiego. Fotografia wywołała prawdziwą lawinę komentarzy uderzających w producenta.

- To potwarz dla poległych Powstańców i mieszkańców Warszawy. Dodatkową odrazę powoduje fakt, że to niemiecka firma. Nie trudno więc o fatalne skojarzenia - napisał w mailu do naszej redakcji Marcin Drogomirecki. W korespondencji dołączył też zrzut ekranu z nieszczęsnym ujęciem.

Fotografia, która wywołała aferę już zniknęła z profilu marki. Swoją drogą o czym musiał myśleć fotograf wykonując to zdjęcie?

Audi Polska przeprasza

Dziennik.pl poprosił Audi Polska o komentarz tej sytuacji.

- Pragniemy przeprosić wszystkich za zamieszczenie zdjęcia modelu Audi na tle Pomnika Powstania Warszawskiego. Wykorzystanie tego zdjęcia było oczywistym błędem i jest nam przykro, że uraziliśmy uczucia wielu osób. Bardzo przepraszamy - powiedział nam Leszek Kempiński, PR Manager Audi.